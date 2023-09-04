Каким будет День города в Гатчине?
Праздничные мероприятия, посвященные дню рождения города Гатчины, в 2023 году пройдут в субботу, 9 сентября. Что ждет гостей праздника?
Программа праздничных мероприятий в Гатчине 9 сентября:
11.00 - Книжный бульвар - ул. Крупской, рядом с домом №12/1 (Бульвар науки),
11.30 - Возложение цветов к стеле "Город воинской славы" (пр. 25 Октября, 1),
12.00 - Концерт живой музыки. (ул. Чкалова, 66, территория Гатчинской детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова),
13.00 - Легкоатлетическая эстафета (ул. Рощинская, стадион ГИЭПФТ),
15.00 – «Поем все вместе» (ул. Рощинская, Бульвар 47 регион),
15.00 - Купринский фестиваль (ул. Соборная и ул. Красная),
16.00 – «Гатчинский вальс» (Аэродром, площадь Станислава Богданова),
17.00 – «В центре внимания» (Аэродром, пространство Аэропарк),
17.00 - Большой концерт «Гатчинские встречи» (площадка у Дома культуры) с участием Андрея Державина, Татьяны Булановой, Елены Воробей, группы «Ярмарка» и других артистов.
20.30 - Фейерверк (у Дома культуры).