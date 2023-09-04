Видеокамеры установлены силами «ИТ-Регион» по заказу Паркового агентства. Они помогают круглосуточно в реальном времени получать объективную информацию о ситуации на территории парка. Инфракрасная подсветка позволяет следить за порядком в темноте. Наблюдение ведется из разных точек парка, как в проходимых местах — вблизи дорожек, озер и открытых пространств, так и в менее транзитных зонах парка.

Изображение передается на пульт охраны парка, что позволит более оперативно реагировать на возможные правонарушения. Видеозапись хранится в течение нескольких дней. В дальнейшем видеонаблюдение будет внедрено в систему «Безопасный город».

Вопросы обустройства освещения решаются в рамках проекта реставрации и приспособления Приоратского парка, выполненного компанией «АСМ Групп». Это будет следующий этап развития Приоратского парка.