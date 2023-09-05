В Гатчине детской стоматологии и отделению медико-социальной помощи выделили новые помещения

В первое планируется перевести отделение медико-социальной помощи детям и подросткам, которое в настоящее время работает в здании на ул. Хохлова, где располагается психоневрологический диспансер. Также в новом помещении будут вести прием логопеды, которые работают в поликлинике «Аэродром».

В другом помещении нового дома предполагается разместить детскую стоматологическую службу. В новое здание переедут специалисты -стоматологи, которые работают в Детской поликлинике на ул. Хохлова и ведут прием в 2 смены в трех кабинетах. Новые площади позволят увеличить количество специалистов, что сделает стоматологическую помощь детскому населению доступнее.

После переезда детских стоматологов их кабинеты в Детской поликлинике будут отданы детским врачам-специалистам, что также улучшит условия и доступность медицинской помощи детскому населению.

Переезды состоятся после того, как новые помещения будут отремонтированы. Для решения этого вопроса оба помещения по решению депутатов Гатчины были переданы в областную собственность.

По информации пресс-службы Гатчинской КМБ