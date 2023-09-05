Соревнования завершились 3 сентября в Сочи. Злата соревновалась с 24 сильнейшими гимнастками России, среди которых были олимпийские чемпионы. Став одной из лучших в молодежной сборной, наша землячка получила право участвовать во взрослом кубке России среди женщин.

Уже в начале турнира Злата завоевала бронзовую медаль среди женщин в многоборье.

«Это первый успех Златы на взрослом уровне, и сразу такой ошеломительный результат — она заняла третью ступень пьедестала, став одной из лучших спортсменок не только в молодежной сборной, но и во взрослом кубке России среди женщин», — отметил глава региона.

В оставшиеся два соревновательных дня спортсменке предстояло выступить в финалах по трем дисциплинам: прыжок, бревно и вольные упражнения. Злата добилась отличного результата. Она завоевала серебряную медаль в упражнении на бревне, уступив только олимпийской чемпионке Виктории Листуновой. В вольных упражнениях Злата заняла 3 место, показав настоящий класс.

«Феерическое выступление. Я сама не ожидала такого результата, после вольных упражнений у меня на глазах выступили слёзы», - так трепетно оценила выступление своей воспитанницы тренер Марина Стяжкина.