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Где 7 сентября отключат электроэнергию в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.09.23 с 09.00 до 17.00

г. Гатчина

ул. Изотова, д. 3, 3А, 3Б, 12 к. 1, 12 к. 2;

ул. Рощинская, д. 19, 21, 25

 

07.09.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Скворицы.

 

07.09.2023 с 09:00 до 21:00

Елизаветинское поселение:

д. Шпаньково (часть).

 

07.09.2023 с 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Малая Ивановка,

д. Большая Ивановка,

д. Старицы,

д. Новая.

 

07.09.2023 с 09:00 до 21:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево (часть),

д. Пегелево,

д. Кирлово,

п. Торфопредприятие, СНТ Торфопредприятие.