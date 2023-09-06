Где 7 сентября отключат электроэнергию в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.09.23 с 09.00 до 17.00
г. Гатчина
ул. Изотова, д. 3, 3А, 3Б, 12 к. 1, 12 к. 2;
ул. Рощинская, д. 19, 21, 25
07.09.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Скворицы.
07.09.2023 с 09:00 до 21:00
Елизаветинское поселение:
д. Шпаньково (часть).
07.09.2023 с 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Малая Ивановка,
д. Большая Ивановка,
д. Старицы,
д. Новая.
07.09.2023 с 09:00 до 21:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево (часть),
д. Пегелево,
д. Кирлово,
п. Торфопредприятие, СНТ Торфопредприятие.
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