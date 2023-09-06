При участии экспертов, занимающихся промышленным туризмом, прошла панельная дискуссия «Туристическая индустрия: взгляд профессионалов», которая отразила взгляд профессионального сообщества на туристическую индустрию. Участники смогли познакомиться и с представителями промышленного туризма, и с победителями профессиональных конкурсов в туристической сфере, а также задать вопросы на темы, затрагивающие развитие молодёжи и перспективы туризма в России.

«Сложные места туризма в России – это логистика, например, в Алтайском крае есть много красивых мест, но добраться до них очень сложно. Когда есть много интересных достопримечательностей, но гости не могут их посетить, то впечатление от региона, к сожалению, портится. Я очень призываю ребят из регионов развивать туристические услуги, чтобы в вашем регионе был хороший сервиз», – отметила генеральный директор ООО «Сертоловские коммунальные системы» Екатерина Богданова.

Эксперты обсудили туризм в современной России, рассказали о возможностях для молодёжи в сфере туризма и порассуждали о вызовах, стоящих перед молодёжью в сфере туризме.

«Если говорить про вызовы, то, конечно, не нужно бояться. Сейчас вы стоите на пути, который был у каждого. На нём много, к счастью, делается для молодёжи. Самое сложное, когда человек сидит на месте и не понимает, куда приложить силы. Туризм - это та сфера, в которой при небольшом вложении денег можно реализоваться», – сказала, директор АНО «Центр развития проектов в сфере туризма, спорта, образования, культуры и отдыха «Белый шиповник» Наталья Волынец.

Итоговым продуктом форума станет создание доступных и интересных для населения туристических продуктов, которые будут реализованы в регионах СЗФО. Сквозными темами форума стали 80-летие блокады Ленинграда, Серебряное ожерелье России, Россия и современный мир, #МЫВМЕСТЕ.