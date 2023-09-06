В Гатчине отключат холодную воду 7 сентября

В последнее время участились случаи выезда пожарных караулов по факту пригорания пищи на плите. Тревожный сигнал, как правило, поступает от соседей, когда в подъезде начинает распространяться едкий запах и дым. Причиной подгорания пищи часто становится обыкновенная беспечность. Кастрюлю или сковородку ставят на плиту и забывают про неё, засыпая от усталости или в состоянии алкогольного опьянения, а иногда даже уходят из дома.