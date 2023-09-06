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В Гатчине отключат холодную воду 7 сентября

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды в Гатчине.

Рубрики:  ЖКХ

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством работ на водопроводе 07.09.2023г. с 09.00 до окончания работ будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам:

Гатчина. ул. Горького д. 3, 5, 7, 8, 10; ул. Соборная  д. 15.

 Ул. Достоевского д.5