Детские соревнования по бегу «Воспитаем олимпийцев» в этом году проходили в 12-й раз. Как охарактеризовала «Воспитаем олимпийцев – 2023» главный идеолог и организатор соревнований, специалист районного спорткомитета Наталья Короткова, это:

- 1460 участников,

- 9 часов соревнований,

- 25 часов монтажа и демонтажа оборудования стадиона для проведения соревнований,

- 3 дня выдачи номеров (27 часов),

- более 7000 зрителей,

- 385 забегов в 6 сессиях,

- 80 супер-людей команды проведения соревнований «Воспитаем олимпийцев»,

- 220 награждаемых детей на расширенном пьедестале почета,

- 19 участников забега «Безграничные возможности».

«Моя команда - моя опора в вопросах организации и проведения детских соревнований по бегу. Это супер-люди, наделенные сверхспособностями и умениями создавать спортивный праздник марафонского расклада», - так отозвалась о своих единомышленниках Наталья Короткова и поблагодарила их за доверие и командную работу, а всех участников - за старание, родителей - за внимательность, жителей двора стадиона ГИЭФПТ - за терпение и принятие решения проводить соревнования в их дворе.

«Воспитаем олимпийцев» - это море эмоций, самых разнообразных. Были и слезы, но расстраиваться, если не первый, это нормально. А сколько радости и переживаний было у родителей! Они гордились малышами, которые от медали «за участие» добежали до «золота»; подростками, которые улучшили прошлогодние результаты; старшими, которые уже стали судьями-волонтерами; восхищались массовостью и желанием детей соревноваться. Благодарили организаторов за продвижение идей спорта и здорового образа жизни.

- «Воспитаем Олимпийцев» - ежегодные соревнования, праздник, которые затягивают надолго. Кто-то радуется, что попал в десятку, кто-то расстраивается, что не попал в тройку. А мы в этом году счастливы, что наконец-то бежим! Не плачем и идем, а достойно преодолели свои 60 метров! Спасибо организаторам за такой замечательный праздник спорта! – написала на своей страничке Татьяна.

- «Воспитаем олимпийцев – 2023» прошли для нашей семьи втройне насыщенно, ведь это единственный раз, когда все трое детей приняли в них участие и радостно пробежали свои 60 метров, - рассказывает многодетная мама Екатерина Курганова. - Тима бежал впервые, да еще и засунув руки в карманы. Валя бежала ради шоколадки на финише. Тася бежала с воспоминаниями о своих предыдущих забегах с полутора лет. Она была когда-то чемпионом, а когда-то еле бежала из-за болезненной прививки в ногу. Верно сказали со сцены: за время проведения этих соревнований сменилось целое поколение детей. Вчера у Таси было последнее участие на «Воспитаем олимпийцев» (12 лет - максимальный возраст участия), но верим, что полученные на этих забегах навыки собранности и целеустремленности будут помогать ей достигать новых целей еще многие годы. Спасибо Наталье Коротковой, которая когда-то придумала эти соревнования и смогла превратить их в масштабное городское событие.

«Ярмарка спорта» в этом году проходила в Гатчине в восьмой раз. Как всегда, она была яркой, информативной и, безусловно, полезной для тех, кто планирует записаться в спортивную школу, секцию или спортклуб и стоит на пороге выбора. В традиционном празднике спорта принимала участие и школа спортивного бального танца «Олимпия». Председатель спорткомитета Сергей Пименов и президент федерации танцевального спорта Ленинградской области Владимир Карпунин торжественно вручили грамоты, значки и удостоверения мастеров спорта танцорам федерации Дмитрию Фролову и Анастасии Колгиной. И уже вечером школа «Олимпия» встречала в стенах своего уютного танцевального зала новый набор мальчишек и девчонок.

Татьяна Можаева

Фото Albina Hallakas, Mikka Hallakas