Уже с 11:00 можно будет прогуляться по живописным дорожкам нового общественного пространства, взглянуть на центр Гатчины с непривычного ракурса и оценить скульптуры, украшающие сквер.

Городской сквер за кинотеатром «Победа» благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» #нацпроекта «Жильё и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.