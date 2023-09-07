«Гатчинский дворик» откроется 9 сентября
В субботу, 9 сентября, в день празднования Дня города, в Гатчине откроется новое общественное пространство – «Гатчинский дворик».
Рубрики: Городская среда
Уже с 11:00 можно будет прогуляться по живописным дорожкам нового общественного пространства, взглянуть на центр Гатчины с непривычного ракурса и оценить скульптуры, украшающие сквер.
Городской сквер за кинотеатром «Победа» благоустроен в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» #нацпроекта «Жильё и городская среда», реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина.
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