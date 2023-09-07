Спеша по своим делам, в суматохе дней мы часто не замечаем красоту обычных вещей. А красота есть повсюду: она — в улицах, в тенистых скверах, в домах с причудливыми резными украшениям и старинных архитектурных доминантах нашего города.

В этом году микрорайону «Мариенбург» исполняется 230 лет. В нём тоже сохранились дома и достопримечательности, которые могут многое рассказать о прошлом этого района Гатчины.

Воспитанники детского творческого объединения «Мир глазами художника» центра «Созвездие» в своих рисунках предлагают неспешно прогуляться по знакомым историческим уголкам Гатчины. Детские работы выполнены акварелью, гуашью, цветными карандашами и в смешанной технике. Ребятам помогали педагоги Яна Решетникова, Ирина Гринкевич, Елена Климук.

Давайте попробуем увидеть наш мир глазами наших детей! Узнаете ли вы дома и достопримечательности нашей Гатчины, которые изобразили юные художники?