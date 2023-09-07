«Серебряное ожерелье России» — межрегиональный туристский проект, состоящий из комплекса маршрутов, объединяющих исторические населенные пункты Северо-Запада России. В этом году участники форума «Ладога» изготовили арт-объекты, демонстрирующие уникальность всех субъектов Северо-Запада, и подготовили выставку-презентацию территорий, которые они представляют на форуме.

Познакомиться с видением молодежи туристического потенциала Северо-Запада на форум «Ладога» прибыли представили исполнительной власти сразу нескольких субъектов. Работу ленинградской молодежи оценил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Ребята показали лучшее, по их мнению, в туризме их регионов. Так, молодые люди из Ленинградской области говорили о Выборге и фестивале «Корюшка идет», Ненецкий автономный округ рассказал о своем гастрономическом фестивале «Тундра» и провел мастер-класс по изготовлению магнита «Рога северного оленя». Молодежь Архангельской области показала Кенозерский национальный парк и угостила северными пряниками козулями, Новгородская область рассказала про сплавы по горной Мсте и провела мастер-класс от «Школы гусельника Антония». Молодые представители Псковской области презентовали Пушкинский праздник поэзии, а вологодская молодежь увлекала гостей Вотчиной Деда Мороза и накормила вологодскими сладостями. Республика Коми предложила путешествие «На другую планету и обратно», показала «Ледяные каньоны Кары» и рассказала «Легенду о Йиркапе». Молодые люди из Санкт-Петербурга похвастались новыми общественными пространствами северной столицы, а Карелия — палеовулканом Гирвас. Ребята из Калининградской области пригласили на фестиваль музыки «Калининград сити джаз», Мурманская область предложила «Поймать северное сияние».