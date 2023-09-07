Второе из восьми запланированных в федеральных округах мероприятий состоялось на территории 15-го молодежного образовательного форума «Ладога» с 4 по 6 сентября. Семинары-совещания позволяют объединить усилия и скоординировать действия региональных органов исполнительной власти, туроператоров и общественных организаций в сфере туризма, образования и молодежной политики.

«Семинар-совещание прошел в рамках форума “Ладога” – события, на которое приезжает яркая, амбициозная молодежь со всей страны. Мы сделали это для того, чтобы ребята-участники смогли присоединиться к важному для федерального округа мероприятию, вместе с экспертами создать туристические маршруты, подумать над новыми смыслами и яркими идеями в сфере. Сегодня в стране разработана эффективная система мер государственной поддержки внутреннего туризма, и я уверен в том, что разработанные на семинаре предложения помогут регионам СЗФО найти новые решения для повышения заинтересованности молодежи путешествовать по родной стране и делать это с пользой для себя и посещаемой территории», – подчеркнул Вадим Леонтьев, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе.

Среди перспективных направлений развития туристической отрасли в регионах СЗФО участники семинара-совещания назвали событийный туризм, выступающий одной из точек притяжения молодежи в регионе, а также туризм экологический, промышленный и научно-просветительский. Помимо этого, представители регионов предложили создать межрегиональную систему креативных кластеров, которая бы подсвечивала уникальность субъектов страны с точки зрения туризма, систематически использовать походы в качестве элементов образовательной программы, например, проводить школьные уроки во время маршрута и всячески стимулировать бизнес для развития объектов туристической инфраструктуры.

Владимир Цой, заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия, отметил, что рассматривать сферу молодежного туризма в отрыве от интересов, увлечений и идей самой молодежи нерезультативно: «Туризм – это область, интерес к которой возрастает в нашем округе с каждым днем. Нам важно понимать, чем интересуется молодежь, чтобы со своей стороны делать акцент на нужные направления. Видим запрос на конкретные меры поддержки и поэтому должны работать с молодыми людьми сообща».

На деловой и образовательной программах представители регионов поделились опытом и запросами в сфере развития молодежного туризма и поговорили о новой роли туристической отрасли – она выполняет не просто досуговую, но и воспитательную функцию, формирует гражданскую идентичность и помогает молодым людям самореализоваться. Образовательный блок семинара-совещания организован Минобрнауки России совместно с Российским государственным университетом туризма и сервиса.

Отдельный трек мероприятия посвящен знакомству участников с особенностями программы «Больше, чем путешествие», одним из направлений работы которой является проект «Развитие пешеходного туризма». Среди его целей – развивать массовый пешеходный туризм как инструмент патриотического воспитания детей и молодежи, знакомить жителей страны с туристическими возможностями регионов, формировать привычку путешествовать по стране с рюкзаком за спиной и наладить систематическую работу по обновлению инфраструктуры маршрутов. Кроме того, походы – это отличная возможность найти друзей и единомышленников.

«В этом году мы запустили проект по развитию пешеходного туризма и уже на практике видим заинтересованность регионов СЗФО: все 11 субъектов федерального округа присоединились к инициативе, и число туристов, среди которых есть школьники и студенты, заметно увеличивается. Отдельно хочу отметить масштабный федеральный конкурсный отбор гидов-экскурсоводов, которые пройдут образовательную программу и будут работать на выставке-форуме “Россия” на ВДНХ. Призываю представителей регионов активно подключать к конкурсу местных специалистов, ведь это уникальный шанс обменяться опытом с коллегами со всей страны и получить новые знания от лидеров в области молодежного туризма», – сообщил на мероприятии советник руководителя Росмолодёжи Олег Макаров.

Сегодня программа «Больше, чем путешествие» консолидирует успешные молодежные проекты, такие как «Больше, чем работа», «Открываем Россию заново», Программа молодежного и студенческого туризма (Студтуризм), «Университетские смены», «Здравствуй, Россия», «Дороги Победы», «Классная страна», «Моя Россия» и т. д. Все они в числе прочего направлены на патриотическое воспитание молодого поколения.

«Вместе с учебными заведениями мы реализуем Программу молодежного и студенческого туризма, которая входит в экосистему программы “Больше, чем путешествие”. Для нас крайне важно развивать студтуризм, приводить молодых людей в науку и сферу исследований. Мы видим задачу открывать маршруты научно-популярного туризма в регионах – доступные, интересные, вовлекающие», – отметила Ольга Негрова, заместитель директора Департамента государственной молодежной политики Министерства науки и высшего образования РФ.

Следующий окружной семинар-совещание по развитию молодежного туризма состоится 13–15 сентября в Уральском федеральном округе. Принимающим городом выступит Салехард.