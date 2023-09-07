Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при визуальном осмотре территории выявлены нарушения режима охраны ООПТ, а также содержания и использования указанной территории. В связи с чем городской прокуратурой в адрес ЛОГКУ «Дирекция ООПТ ЛО» внесено представление, выявленные нарушения устранены.

Кроме того, установлено, что на береговой полосе водного объекта р. Оредеж в границах ООПТ у поселка Белогорка, в границах береговой полосы, расположен объект с признаками капитального жилого строительства.

В этой связи, городской прокуратурой инициировано принятие уполномоченными контролирующими органами административно-правовых мер, а также решение вопроса о возможном изъятии из незаконного чужого владения части береговой полосы.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Гатчинского городского прокурора.

Фото: пресс-слуба прокуратуры Ленобласти