Прокуратуру заинтересовали Оредежские берега у Белогорки
Гатчинской городской прокуратурой проведено выездное обследование памятника природы регионального значения «Обнажения девоны на реке Оредеж у поселка Белогорка».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, при визуальном осмотре территории выявлены нарушения режима охраны ООПТ, а также содержания и использования указанной территории. В связи с чем городской прокуратурой в адрес ЛОГКУ «Дирекция ООПТ ЛО» внесено представление, выявленные нарушения устранены.
Кроме того, установлено, что на береговой полосе водного объекта р. Оредеж в границах ООПТ у поселка Белогорка, в границах береговой полосы, расположен объект с признаками капитального жилого строительства.
В этой связи, городской прокуратурой инициировано принятие уполномоченными контролирующими органами административно-правовых мер, а также решение вопроса о возможном изъятии из незаконного чужого владения части береговой полосы.
Фактическое устранение нарушений находится на контроле Гатчинского городского прокурора.
Фото: пресс-слуба прокуратуры Ленобласти