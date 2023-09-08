В Гатчине 30 августа собрались члены Градсовета – представители архитектурного сообщества и органов исполнительной власти Ленинградской области, руководители Гатчины и района Людмила Нещадим и Виталий Филоненко, главы администраций поселений.

В своем вступительном слове заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский отметил, что основная масса заявок крупного девелоперского бизнеса и все устремления на сегодня и на несколько лет вперед направлены на южную зону агломерации. Поэтому родилось поручение, поддержанное губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, разработать комплексную оценку возможностей развития южной территории:

- Сегодня задача – взглянуть шире, чем каждый чиновник на своем рабочем месте. Это попытка посмотреть на развитие южной части Ленобласти в целом, и в данном случае важно критическое профессиональное мнение.

На заседании обсудили градостроительную концепцию территорий муниципальных образований Ленинградской области, примыкающих к южной границе Санкт-Петербурга.

Концепция разработана архитектурным бюро Urbanica и затрагивает площадь более 350 кв. км в 12 поселениях, включая Лаголовское, Таицкое, Веревское, Гатчинское, Пудомягское, Коммунарское, Новосветское и другие. Концепция носит исследовательский характер и будет дополняться с учетом мнений экспертного сообщества.

Согласно оценке разработчиков, градостроительный потенциал южной стороны агломерации составляет 8 млн кв. м жилых помещений. Правительство Ленинградской области акцентировало внимание разработчиков на промышленном векторе развития территории. Концепция предполагает создание 67 тысяч рабочих мест в промышленном секторе и 128 тысяч рабочих мест – в постиндустриальном. Синхронизация темпов развития промышленного и жилого секторов позволит снизить маятниковую миграцию, выстроить устойчивую экономическую модель развития муниципальных образований, повысит привлекательность региона для новых жителей.

Для развития и создания единого экологического каркаса южной территории Ленинградской области предлагается обеспечить связь городской структуры с прилегающими природными, природно-антропогенными и культивируемыми территориями, развить рекреационное и туристическое направления.

Веревский план получил «зелёный свет»

Концепция проекта внесения изменений в генеральный план Веревского сельского поселения разработана архитектурным бюро Fulcrum по заказу муниципальных властей.

В поселении на территории 5 тысяч га расположены 19 населенных пунктов, работают 154 организации. Разработчики предлагают формировать новые промышленные зоны, развивать дорожную сеть и комплексное жилищное строительство. По оценке бюро, активное строительство жилья и благоприятное экономико-географическое положение стимулируют приток населения – в Веревское поселение приезжают люди на постоянное место жительства. В связи с этим проектировщик предлагает предусмотреть новые зоны для 2 млн кв. м жилья, включая около 300 тыс. кв м ИЖС – преимущественно в деревнях Горки и Зайцево, а также 1,77 млн кв. м многоквартирного жилья малоэтажной и среднеэтажной застройки в Малом Верево.

Кроме того, предусматривается шесть детских садов общей вместимостью 4400 мест и три школы на 6700 мест. Также в генеральный план закладывается размещение восьми учреждений клубного типа, библиотеки, спортзалы, бассейны и открытые плоскостные спортивные сооружения.

Не забыл проектировщик и о зеленых насаждениях, общая площадь которых должна составить более 96 гектаров. Озеленять планируется Малое Верево и деревню Горки, где появится бульвар площадью три гектара. Также предусматривается 14 дорог местного значения между деревнями. Улично-дорожная сеть и остановки общественного транспорта подлежат уточнению.

Многофункциональный район в Тайцах пока останется на бумаге

Архитектурно-градостроительную концепцию «Комплексное освоение территории в составе поселка Тайцы» Градостроительный совет не одобрил.

Проект предусматривает создание многофункционального района жилой и общественно-деловой застройки на территории 169 га в поселке Тайцы. Инвестор – компания «Старт Девелопмент» – планирует построить здесь малоэтажные жилые комплексы высотой до четырех этажей и индивидуальные жилые дома. Плюс – пять детсадов, среднюю школу на 1125 мест, торгово-развлекательный центр, спорткомплекс, многоуровневые автостоянки, поликлинику, музейно-выставочный комплекс, три объекта торгового назначения, коммерческо-деловой центр, а также открытые автостоянки, площадки для отдыха, детские игровые площадки и плоскостные спортивные сооружения.

С целью создания социальной инфраструктуры разработчик предлагает построить один из трех объектов – на выбор: тренировочный комплекс с ледовой ареной и бассейном, многофункциональный медицинский кластер или воспитательный центр для детей с ограниченными возможностями.

Градсовет в очередной раз обсудил эту концепцию и снова ее не принял, даже с учетом поправок. Глава администрации Таицкого поселения Ирина Львович заметила, что жители Тайцев не смогут воспользоваться социальной инфраструктурой этой территории, выездов на трассы с нее нет.

Градостроительный совет рекомендовал инвестору обсуждать свои планы с Таицким поселением.

Екатерина Дзюба