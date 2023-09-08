- Есть проектно-сметная документация с положительным заключением экспертизы. Мы не выиграли федеральный конкурс и будем реализовывать проект за счет собственных средств. Надеемся, что поможет область. Проект финансово емкий, предстоит сделать много. Но место знаковое для жителей, и хочется наполнить его активной жизнью, - прокомментировала глава администрации.

Людмила Николаевна рассказала, что на следующий год будут закладываться средства на разработку проектно-сметной документации по зданию бывшего молокозавода – для вовлечения его в городскую инфраструктуру.

Вызывает обеспокоенность территория, предоставленная Северо-Западному наноцентру для его развития:

- Каждый год мы наблюдаем, как она зарастает. И ничего не происходит. Я буду инициировать вопрос либо передачи этой земли в муниципальную собственность, либо использования ее вместе с ГИЭФПТ под развитие инфраструктуры профессионального образования. Или наноцентр будет развиваться – с учетом потребностей города, или переориентируется.

Пока не ясна дальнейшая судьба вещевого рынка, часть которого принадлежит собственникам, часть – муниципалитету.

- Надо совместно с предпринимателями находить концепцию вовлечения этой территории в городскую среду, – сказала Людмила Нещадим. – Сейчас достигнута договоренность с собственником земельного участка на углу улиц Красной и Соборной – неблагоустроенной на данный момент площадки. В следующем году, когда мы продолжим реконструкцию улицы Красной, надеемся, что и собственник приведет эту территорию в порядок. Ее можно использовать для проведения ярмарок, и парковка востребована в центре города.



