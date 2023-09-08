- Отрадно, что к концу года будет готова новая школа на 825 мест в микрорайоне IQ. В школе будут открыты профильные инженерные и педагогические классы, медицинский класс. Это направления, которые актуальны для наших работодателей. Да, мы будем работать на перспективу, закладывая систему, которая позволит обеспечить кадрами гатчинские предприятия. Сейчас идет активное строительство школы на Аэродроме на 1175 мест. С педагогическим сообществом и родителями мы будем определять образовательное наполнение этой школы.

До конца года должно завершиться проектирование еще одной школы на 1175 мест на Хохловом поле – на углу улиц Крупской и 7-й Армии.