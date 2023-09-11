Этот традиционный фестиваль сохраняет культурное наследие народов, проживающих на территории Ленинградской области и Гатчинского района, возрождает народные игры и популяризирует активный и здоровый образ жизни.

Организаторами десятого фестиваля стали администрации Гатчинского района, Пудостьского поселения и общественная организация «Гатчинское общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура».

Парад участников соревнований принимала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Сегодня я хочу поблагодарить всех участников фестиваля, где каждый из вас сможет проявить себя. На гатчинской земле проживает более ста народов и национальностей. Сегодня здесь собрались люди разного поколения, а это говорит о том, что наши лучшие традиции будут жить, и в этом наша сила, - сказала Людмила Нещадим.

Когда флаг фестиваля был поднят, с красивым тематическим прологом выступили творческие коллективы: пели о мире и дружбе, ярко и зажигательно исполняли народные и современные танцы.

С приветствием выступили заместитель председателя Совета депутатов Гатчинского района Сергей Воскресенский, депутат Законодательного собрания Ленобласти Татьяна Бездетко, советник по национальным отношениям председателя областного комитета по местному самоуправлению Владимир Михайленко, заместитель председателя Совета депутатов г.Гатчины Александр Федоров, глава администрации Пудостьского поселения Елена Иваева, глава Пудостьского поселения Александр Гордобойнов.

Выступающие напомнили историю фестиваля, объяснив, почему он возник именно на гатчинской земле. Гатчинский район – это культурный центр и духовная сокровищница ингерманландской культуры. Ингерманландские финны - исторически сложившаяся субэтническая группа финнов, образовавшаяся в XVII веке на территории исторической области Ингерманландии. Ингерманландские финны обладают уникальной самобытной культурой, сохранили особый восточный диалект финского языка. Ингерманландские финны свято чтут культурные традиции и проводят разностороннюю работу по популяризации своего наследия. В географическом сердце ингерманландских земель расположен поселок Пудость, и именно здесь зародилась идея проводить фестиваль, привлекающий внимание к финским уличным играм. Со временем фестиваль вырос до праздника, который популяризирует игры и других народов.

У истоков зарождения фестиваля стоял лучший спорторганизатор России 2013 года, Отличник физической культуры России, ветеран труда и ингерманландский финн по национальности - Вильё Адамович Остонен. В этом году Вильё Адамович также стал главным судьей соревнований.

На старт вышло 23 команды. Спортивная часть была разделена на командные соревнования с выявлением сильнейших и показательные - для знакомства с видами национальных народных игр и видов спорта.

В зачет шли состязания в карело-финских народных играх – кююккя, мёлькю, метание сапога, а также боулинг и петанк (французские городки). Все желающие, включая многочисленных болельщиков и почетных гостей, имели возможность испытать свою силу и ловкость в забивании гвоздей и накидывании колец.

Так как в этот раз команд было больше, чем всегда, соревнования шли весь день. В метании сапога - финском народном виде спорта - победила команда Таицкого поселения, 2 место заняла команда Пудостьского поселения, 3 место - Рождественское поселение.

В игре мельккю 1 место у Рождественского поселения, 2 место – у Пудостького поселения, 3 место – у Войсковицкого поселения.

В боулинге победила команда общества «Инкерин Лиитто», 2 место – Таицкое поселение, 3 место - команда Коммунара (№2).

В игре кююккя лучшие результаты показала команда Школы третьего возраста, 2 место – Общественная палата Гатчинского района, 3 место – Рождественское поселение.

В игре петанк победила команда Таицкого поселения, 2 место – Рождественское поселение, 3 место – Елизаветинское поселение.

По результатам всех спортивных дисциплин победу одержала команда Рождественского поселения. Второе место заняли спортсмены из Тайцев. Хозяева турнира - команда Пудостьского поселения - завоевали почетную «бронзу». В пятерке сильнейших – Дружногорское и Елизаветинское поселения.

Все победители и призеры награждены грамотами и подарками, а участники - памятными сувенирами.

Благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленобласти за плодотворное сотрудничество и подготовку в проведении X Фестиваля народных игр и национальных видов спорта были вручены администрации Пудостьского поселения; коллективу Пудостьского культурно-спортивного комплекса; председателю общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерию Тойко и его заместителю Вилье Остонену.

- Особая благодарность - администрации Пудостьского поселения за сохранение фестиваля, который уже 10 лет проходит на Пудостьской земле в особой атмосфере теплоты и дружбы. И в этом - немалая заслуга Вилье Адамовича, который стоял у истоков замечательного, уникального праздника национальных традиций и продолжает принимать в нем деятельное участие. Пудостьский фестиваль подтверждает: главное - не победа, главное – участие и сопричастность, - выразил общее мнение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев.

Татьяна Можаева