Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Гатчине пройдет проверка системы оповещения

Уважаемые жители и гости Ленинградской области, 13 сентября 2023 года с 10 до 11 часов проводится проверка готовности региональной системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

По плану проводимой Проверки будут задействованы радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, передана речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

 В ходе проведения Проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.