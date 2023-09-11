Золотой юбилей отметила чета Ведениных

Издавна на Руси считалось, что сентябрь - идеальный месяц для свадеб. Заканчивалась уборка урожая, и повсюду начинали устраивать шумные брачные пиры. Молодым желали богатства, здоровья и такого же «плодородия», которым порадовала людей матушка-земля.

Народная примета говорит: свадьба в сентябре к спокойной и стабильной семейной жизни. Кроме того, существует поверье, что именно сентябрьский брак может принести в жизнь супругов благополучие, достаток и взаимопонимание.

Приметы приметами, а у Владимира Ивановича и Надежды Арсеньевны они действительно сбылись.

Спустя 50 лет с волнением, как и в первый раз, Владимир Иванович и Надежда Арсеньевна Веденины переступили порог Дворца бракосочетаний. Прекрасное событие разделили дети и внуки юбиляров, присутствовавшие в день торжества.

Счастливая супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь, всегда вызывала и вызывает чувства восхищения и уважения. Владимир Иванович и Надежда Арсеньевна прожили вместе 50 лет и воспитали двоих сыновей - Алексея и Сергея. А сейчас в семье растут два внука - Павел и Никита и три внучки - Ксения, Дарья и Виктория.

Под красивую музыку золотые юбиляры торжественно вошли в зал. В их адрес прозвучали самые теплые слова.

От всей души юбиляров поздравила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- Сегодня вы подарили большую радость себе и своим родным и близким, придя в тот же ЗАГС, где вы стали мужем и женой. Может быть, зал торжественных регистраций по-другому оформлен в то время, но те самые минуты вашего общего счастья, как и 50 лет назад, вновь повторяются. И мы все радуемся вместе с вами. Многие лета вам, крепкого здоровья и счастья! – пожелала Людмила Нещадим.

Людмила Николаевна вручила супругам поздравительный адрес от администрации и совета депутатов Гатчинского района, цветы и символический подарок, который добавит тепла и уюта их общему дому.

- Спасибо большое за внимание к нашей семье! - растрогался глава семейства.

Владимир Иванович и Надежда Арсеньевна – жители города Гатчины. Будущие супруги познакомились в Павловской школе во время игры в волейбол и начали встречаться. Во время службы в армии Владимир Иванович писал трогательные письма Надежде Арсеньевне. После его возвращения из армии, сразу подали заявление в отдел ЗАГС Гатчинского райисполкома Ленинградской области и 8 сентября 1973 года стали мужем и женой. Надежде Арсеньевне было тогда 20 лет, ее супругу на год больше.

Вместе работали на зеркальном заводе. Всей семьей много путешествовали на машине. Ходили в походы, в том числе на лыжах. Занимали призовые места в соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья». Сейчас Владимир Иванович и Надежда Арсеньевна находятся на заслуженном отдыхе.

По традиции, Веденины оставили запись в книге почетных юбиляров и вновь скрепили узы крепким поцелуем.

- Золотая свадьба - это такое волнение, не передать словами. Некоторые говорят, вот если вернуть все назад, я бы ни за что за него замуж не пошла. А я бы пошла за него! Как и 50 лет назад! – уверена Надежда Арсеньевна.

- Вы – образец счастливой семьи! Любая золотая свадьба – это событие! Особенно для ваших внуков, родных и близких людей. Для всей молодежи Гатчинского района вы - пример того, как можно пройти по жизни, дорожа друг другом, оберегая и любя. Это подарок судьбы! - сказала, обращаясь к золотым юбилярам, Людмила Нещадим.

После поздравления родных была сделана совместная фотография на добрую память.

Татьяна Можаева