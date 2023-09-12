Студентам-инвалидам и одаренным сиротам ― стипендии губернатора

Ежемесячную стипендию в размере 8 тысяч рублей получат 32 одаренных студента (из детей-сирот), которые учатся в вузах Ленинградской области и Санкт-Петербурга и проживают на территории Ленинградской области, а 30 студентам-инвалидам, обучающимся в вузах и профессиональных учреждениях региона, выплатят по 5 тысяч рублей в месяц. Эти выплаты получат ленинградцы, которые учатся на «хорошо» и «отлично».

Выплата губернаторских стипендий стала уже традиционной мерой поддержки обучающихся.

Стипендия одаренным студентам-сиротам, а также детям без попечения родителей выплачивается с 2013 года, а стипендия студентам-инвалидам ― с 2014-го.