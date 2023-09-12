Титул Короля поэтов — у петербуржца

Ежегодный конкурс «Битва поэтов», организованный редакцией газеты «Уездные вести», проходит в Гатчине с 2017 года, то есть уже в седьмой раз. Побороться за звание «Короля поэтов» может любой человек, считающий себя поэтом.

Организаторы «Битвы поэтов» объявляют конкурс традиционно весной, чтобы составить окончательный список претендентов на поэтический «трон» ко дню рождения Пушкина. За минувшие годы география конкурса существенно расширилась, выйдя далеко за пределы Гатчинского района. В этом году участниками «Битвы поэтов» стали пииты из Гатчины и Гатчинского района, Луги, Санкт-Петербурга, Москвы и Тулы.

По традиции конкурсное жюри должен возглавлять победитель «Битвы поэтов». В этом году его председателем стала петербургская поэтесса Елизавета Клейн — обладательница титула «Король поэтов»-2018. Также в жюри вошел «Король поэтов» предыдущего конкурса Игорь Никольский.

По условиям конкурса, поэты должны не только показать свое поэтическое мастерство, но и артистично представить собственные произведения. На этот раз артистичность выступлений оценивала режиссёр из Петербурга, художественный руководитель театральной мастерской «Штрих» Татьяна Иванова.

«Битва поэтов» продолжалась около трех часов. Несмотря на то, что сражались не на мечах, а с помощью рифмованных строк, была она нелегкой. Не менее сложной была и задача жюри — короновать лучшего из лучших.

Итоги конкурса были объявлены уже на свежем воздухе, на праздничной сцене на улице Соборной. Как отметили организаторы праздника, корона победителя уже третий год подряд достаётся петербургским поэтам мужского пола, причем каждый раз это — двадцатый по счету участник в общем списке претендентов.

В 2023 году Королём поэтов был объявлен Сергей Еромирцев из Санкт-Петербурга. Он будет носить тяжёлую поэтическую «корону» до следующего Купринского фестиваля.

Как объявили организаторы «Битвы поэтов», в этом году конкурс посвящён талантливому гатчинскому поэту Евгению Докучаеву, ушедшему из жизни 3 мая 2023 года. Во время подготовки к конкурсу поэтам предложили написать небольшое стихотворение, начинающееся с одной строки Евгения Докучаева - «Цветочных слёз закатный пурпур…»

Вот как продолжил эту строку будущий Король поэтов Сергей Еромирцев, назвавший свое шутливое стихотворение «пародией»:

«Цветочных слёз закатный пурпур

Пролился на мой грешный кумпол,

Но ни один не дрогнул мускул,

Когда, мешая мёд и мускус,

В ночи мерцая как карбункул,

Разверзся небосвода купол. И рухнул».

Подготовила Юлия Лысанюк

Фото Короля поэтов Сергея Еромирцева — АС-Медиа