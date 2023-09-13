Дарим Гатчине спортивные победы!

Погода благоприятствовала новым победам. Солнечным утром состоялся парад открытия и старты для команд детских садов и начальных классов школ города Гатчины. Это была встречная эстафета 8х60 метров, зарядившая эмоциями и детей, и взрослых.

В 13 часов прошла торжественная часть для команд-участниц круговой эстафеты 8х250 метров. Здесь же, по традиции, состоялось награждение памятными стелами и грамотами спорткомитета Гатчинского района руководителей спортивных объединений – помощников в проведении массовых спортивных мероприятий и пропагандистов здорового образа жизни.

Затем в эстафете приняли участие сборные команды еще в пяти категориях: школы, ССУЗ и ВУЗ, команды-участницы 15-й Спартакиады трудовых коллективов города Гатчины (1,2 дивизионы), спортивные клубы.

В каждой команде - восемь человек (четверо мужчин и четыре женщины) и дружная команда болельщиков. Многие участвуют в соревнованиях не первый раз. Как, например, команда налоговой инспекции.

- Я – любитель, бегаю для себя, но регулярно, - рассказала перед стартом сотрудник межрайонной налоговой инспекции №7 по Ленинградской области Татьяна Саяпина. - Дочка занимается спортом профессионально: она - мастер спорта по синхронному плаванию. По положению в составе сборной мы можем участвовать с родственниками. В прошлом году наша команда заняла первое место. И хотя состав команды в этом году поменялся, мы рассчитываем на хороший результат.

После перерыва в соревнованиях приняла участие команда компании «Динекс Русь».

- Мы очень рады, что наш сегодняшний дружный, командный забег проходит именно в День города. Очень важно быть вместе: вместе с радостью, вместе со спортом, вместе с Гатчиной. Наша компания 18 лет работает в Гатчинском районе, нам бы очень хотелось не просто участвовать, а показать хорошие результаты. С Днем рождения, Гатчина! – выразила общий настрой бизнес-партнер по управлению персоналом компании «Динекс Русь» Марина Новичкова.

От «Гатчинских пробежек» участвовало сразу три команды, одна из которых заняла второе место среди команд спортивных клубов и сборных команд по инициативе.

- Сегодня Гатчина утопала в песнях, танцах, в признаниях в любви и уважении и, конечно же, в любимом спорте! А все потому, что сегодня – Праздник нашего города! И «Гатчинские пробежки» уже по традиции приняли участие в легкоатлетической эстафете. Страсти кипели не шуточные! Борьба шла на секунды, а поддержка была невероятна мощной. Вся атмосфера на стадионе была просто фееричной. Несмотря на соревновательные моменты, было весело и дружно! С днем рождения, Гатчина! С днем рождения нашего города всех нас, друзья! – поделилась впечатлениями Лена Ткач.

Среди команд начальной школы призовые места распределились следующим образом:

1 место - Гимназия им. К.Д. Ушинского

2 место - Базовая школа

3 место - Гатчинский лицей №3.

Среди команд детских садов:

1 место - Детский сад №18

2 место - Детский сад № 23

3 место - Детский сад № 52.

Среди школ:

1 место - Гатчинский Лицей №3

2 место - Гимназия им. К.Д. Ушинского

3 место - Гатчинская СОШ №2.

Среди команд-участниц 15-й Спартакиады трудовых коллективов, 1 дивизион:

1 место - Комитет образования

2 место - НИЦ «Курчатовский институт - ПИЯФ»

3 место - АО «ОДК-Сервис».

2 дивизион:

1 место – «Баррикада»

2 место – «Петрович»

3 место - Межрайонная ИФНС России №7 по Ленобласть.

Среди ССУЗов и ВУЗов:

1 место - ГПК им. К.Д. Ушинского.

2 место - ГИЭФПТ

3 место - Инженерно-техническое отделение ГИЭФПТ.

Среди спортивных клубов и сборных команд по инициативе:

1 место - СК «ФЕНИКС

2 место – «Гатчинские пробежки»

3 место - ФШ «Спартак – Юниор».

Абсолютным победителем стала команда СК «Феникс» (Гатчинский педагогический колледж).

- Благодарим всех участников за праздничное настроение, улыбки, спортивные старания. А «Интернет-провайдер «Астра-Ореол» - за дополнительные награды победителям и призерам, – поблагодарила непосредственный организатор эстафеты, специалист районного спорткомитета Наталья Короткова.

Следующее беговое событие в Гатчине - Чемпионат и Первенство города Гатчины по кроссу пройдет 14 октября.

Татьяна Можаева