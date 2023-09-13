Гатчинские спортсмены на «Биг Питер Спорт Шоу»
В Санкт-Петербурге прошел молодёжный мультиспортивный фестиваль «Биг Питер Спорт Шоу» - праздник спорта и здоровья.
Это было впечатляющее событие, особенно для новичков, посетивших его впервые. В рамках фестиваля Федерация Ленинградской области по мас-рестлингу совместно с Федерацией Народных видов спорта и РОФСО «РУССПОРТ» провели Перенство и Чемпионат Ленинградской области по мас-рестлингу. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Гатчинского, Тосненского, Всеволожского районов, а также из Красносельского и Центрального районов Санкт-Петербурга.
Результаты поединков:
Мальчики до 60 кг:
1 место -Белецкий Михаил
2 место -Глинин Влас
3 место -Костелей Вячеслав .
Девочки до 45 кг:
1 место -Шкабарь Елизавета
2 место -Глинина Дарья
3 место -Шкабарь Анфиса.
Юноши до 70 кг:
1 место -Ляпищев Никита
2 место -Горланов Михаил
3 место -Кисель Иван.
Юноши до 80 кг:
1 место -Иванов Михаил
2 место -Комаров Андрей.
Юноши 80+:
1место - Ногин Богдан
2 место - Вольный Никита.
Юниоры 80+
1 место -Шестопёров Леонид.
Женщины до 65:
1 место -Гаранина Ольга
2 место - Шкабарь Екатерина.
Мужчины 100+:
1 место - Костелей Игорь
2 место -Белецкий Игорь
3 место - Петров Денис.
Абсолютная весовая категория среди юношей выглядит так:
1 место - Ногин Богдан
2 место - Камаров Андрей
3 место разделили Белеций Михаил и Горланов Михаил.
У мужчин абсолютная весовая категория:
1 место - Леонид Шестопёров
2 место - Игорь Костелей
3 место - Игорь Белецкий.
Спортсмены представляли