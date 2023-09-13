«Горячая линия» по вопросам качества оказания бесплатной юридической помощи жителям Ленинградской области

Жители региона смогут пожаловаться на неправомерный отказ адвоката в предоставлении бесплатной юридической помощи, некачественное оказание услуги, о фактах, когда после устной консультации адвокат предложил заключить возмездное Соглашение, случаях нарушения закона Ленинградской области «О гарантиях реализации права граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории Ленинградской области.

Для более оперативного реагирования на факты нарушения закона в «горячей линии» примет участие представитель Адвокатской палаты Ленинградской области.

Номер телефона «горячей» линии 8 (812) 916 50 63.