Ленобласть завершает подготовку к отопительному сезону

«В Ленинградской области практически завершена подготовка к отопительному сезону 2023-2024 годов. Ремонтные работы на объектах теплоэнергетики выполнены. Особенно отмечу Киришский, Тосненский и Ломоносовский районы, где к отопительному сезону на 100% подготовились раньше всех. Комитет держит на контроле получение муниципальными образованиями паспортов готовности к нынешнему отопительному сезону», — рассказал председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов.

Всего в рамках государственной программы в 2023 году выполнялись работы по замене почти 10 км тепловых сетей и 52 единиц котельного оборудования.

В районах Ленинградской области сформировано 135 комиссий с участием представителей Ростехнадзора по проверке готовности 238 теплоснабжающих и теплосетевых организаций к предстоящему отопительному периоду. Проверки планируется завершить до старта отопительного сезона.