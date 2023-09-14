Властелин магистральных колец

Результат исследования может свидетельствовать о надежности организации. В числе лидеров рейтинга – после гатчинского «Водоканала» – три муниципальных предприятия Северо-Запада: водоканалы Великого Устюга, Калининградской области и Кеми. В этом году председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой приостановить ликвидацию муниципальных унитарных предприятий, отложив ее, как минимум, до 2030 года, поскольку нет достаточных оснований для ликвидации МУПов как класса. А рейтинг говорит сам за себя.

…За весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, приоритетность среди предприятий отрасли и превосходную динамику развития по трем параметрам: «Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд», «Распределение воды», «Сбор и обработка сточных вод» МУП «Водоканал» г. Гатчины получило сертификат лауреата номинации как лучшее предприятие отрасли 2022 года.

- Это наша прямая работа, – поясняет директор гатчинского «Водоканала» Станислав Солоп.

- По каким критериям идет сравнительный анализ?

- Если говорить в общем, это рентабельность предприятия. Достаточно емкий, комплексный показатель оценки самочувствия хозяйствующего субъекта, который выражается в баллах по каждому критерию. В настоящем экспертном заключении учли валовую рентабельность, рентабельность активов и капитала. А также коэффициент абсолютной ликвидности. По совокупности показателей за 2022 год мы заняли первое место во всем Северо-Западном федеральном округе.

- Что это дает потребителям?

- Если бы мы оказывали некачественные услуги гражданам, этого диплома бы не было. Лидерство в рейтинге подтверждает, что динамика развития нашего предприятия хорошая, качественные показатели высокие. Вода подается вовремя и нужного качества – в соответствии с ГОСТом. Стоки, соответственно, отводятся, утечки устраняются. Очистка производится. Очередная плановая проверка Росприроднадзора, которая прошла на наших очистных сооружениях, это подтвердила.

- Вы не освобождены от плановых проверок?

- Нет, поскольку «Водоканал» считается особо опасным предприятием с точки зрения экологии. Опасность заключается в том, что мы перекачиваем стоки тех предприятий, которые как раз освобождены от проверок. В итоге вся нагрузка по очистке ложится на плечи «Водоканала», а бизнес-предприятия не особо хорошо следят за своими стоками.

- И их никто не контролирует?

- На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей обсуждали, как оптимизировать работу российского бизнеса в условиях санкционного давления, и можно ли дать послабление промышленности на этот период, чтобы предприятия лучше развивались, и не взимать с них дополнительную плату за сверхнормативный сброс. На что президент Владимир Путин ответил риторическим вопросом: «В угоду экономике будем загрязнять экологию?».

Водоканалы, которые принимают стоки от населения и промышленности, по своей сути не являются источниками загрязнений. У нас не работает ничего такого, что загрязняло бы окружающую среду. Но, будучи принимающей стороной стоков, водоканалы вынуждены эти стоки очищать и сбрасывать в водный объект. Если мы дадим карт-бланш загрязнителям, гатчинский «Водоканал» физически не сможет очистить стоки до нужного уровня и будет сам платить огромные штрафы.

- У «Водоканала» есть какие-то рычаги воздействия на недобросовестных коммерсантов?

- Мы ведем работу по многим направлениям: и с должниками, и с негативными сбросами. Поиск загрязнителей осложнен тем, что собственники больших территорий – в Промзоне-1, Промзоне-2 сдают площади в аренду. Арендаторов много, кто чем конкретно там занимается, узнать очень сложно. Самую большую нагрузку наша система испытывает, когда происходит несанкционированный залповый сброс – предприятия разом избавляются от накопившейся грязи.

Надо понимать: сколько бы конечное звено этой цепочки в лице «Водоканала» не модернизировало свои мощности, если загрязнитель будет наращивать объем загрязнений, никакое передовое технологическое оборудование не справится. Поэтому бороться надо всем звеньям, концентрированные стоки должны предварительно очищаться на предприятии-загрязнителе.

- Как повлияли санкции на работу «Водоканала»?

- В некоторых аспектах. С рынка пропало замещающее оборудование, сильно подорожали запчасти – появился так называемый «серый импорт».

Тем не менее, каждый год мы стараемся обновлять парк спецтехники. Используем все возможные меры поддержки. В этом году мы получили субсидию из бюджета области, которая дается на компенсацию части затрат на приобретение спецтехники в лизинг. Через Ленобллизинг мы закупили специализированную технику и действительно получили 1 млн 400 тысяч рублей – компенсацию части этого лизинга. Приобрели одну «аварийку», вакуумную автоцистерну и КАМАЗ-самосвал.

Но главная проблема – это кадры. С кадрами творится непонятное: никого не набрать – ни электриков, ни слесарей, ни машинистов. Зарплата у нас индексируется каждый год, в 2022 году была проиндексирована на 7%, в 2023 – на 12%. Есть социальные гарантии, квартальные премии, полис ДМС, трансфер до места работы, материальная поддержка. Но людей катастрофически не хватает. Ежегодно на предприятии проходят преддипломную практику выпускники различных гатчинских учебных заведений, и некоторые возвращаются к нам работать после получения диплома. В прошлом году мы заключили шесть договоров с целевиками, ждем, когда они закончат обучение в вузах. Но это капля в море. Возможно, людей удалось бы заинтересовать жильем, если бы у «Водоканала» появился некий жилищный фонд, либо квота в муниципальном фонде.

Штат у нас не раздут. Штатная численность составляет 312 человек, а среднесписочная – 234. Некомплект – почти 80 человек. Вакансии закрываем за счет совмещения: средний возраст наших сотрудников – за 55 лет, и многие совмещают несколько должностей. Поэтому каждый человек у нас – на вес золота. Это универсалы.

- Расскажите о ремонтных работах, которые сейчас ведутся в городе: что там происходит, и когда это закончится?

- Ремонт магистрального водопровода, сколько бы он ни продолжался, это самый лучший подарок к Дню города – первая в жизни гатчинского водопровода замена части магистрального кольца. Их у нас два протяжённостью порядка 16 км в общей сложности. Мы меняем самое сердце – тот участок, где эти кольца соединяются, в районе Ленинского садика.

В прошлом году за счет муниципальной программы города Гатчины было сделано три небольших объекта на 8 млн рублей: отремонтированы сети на участке Соборной, на проспекте 25 Октября, д. 48-56 – в рамках благоустройства, и сделан сложный участок возле школы № 7 в Мариенбурге, где на восьмиметровой глубине отремонтировали канализационный коллектор, который отводит воду со всего микрорайона.

В этом году объем соглашения между гатчинской администрацией и «Водоканалом» составляет 107 млн рублей – практически, на 100 млн больше. Это действительно беспрецедентная мера, и объем ремонта – соответствующий.

- Кроме перекрытия улиц, жители никакого дискомфорта не испытывают? Воду не перекрывают?

- Еще до начала работ «Водоканал» провел грандиозные подготовительные мероприятия: мы заменили магистральную арматуру – поменяли огромные задвижки с одной целью: чтобы жители оставались с водой. Это уникальный пример комплексного подхода. Обычно во время ремонтных работ вода подается с перебоями, с пониженным давлением, по часам. Мы заранее подготовились, чтобы граждане не были ущемлены ни в давлении, и в качестве. К трем домам на ул. Крупской провели отдельный водопровод, чтобы они могли быть запитаны.

Для прокладки труб под проспектом 25 Октября используется метод горизонтального направленного бурения. Таким образом, подрядчик прошел под землей, не вскрывая верхние слои почвы и не перекрывая центральную магистраль города. Старую пустую трубу подрядчик заполнил бетоном, чтобы она не провалилась.

- Когда планируете завершить работы?

- К 19 сентября основная работа на ул. Радищева и Достоевского будет выполнена на 99%. На Красной улице мы закончили – там приступили к асфальтированию.

- Что в перспективных планах?

- На следующий год в рамках ремонта городских улиц мы будем полностью менять кольцо на ул. Чехова – от Татарского переезда до Варшавского вокзала, на ул. Чкалова и К. Маркса планируется замена канализации. Подготовимся заранее и будем действовать с опережением, чтобы не зависеть от асфальтирования. В зимнее время начнем закупочные работы и ремонт, чтобы весной можно было класть асфальт. Зимой менять сети даже лучше: грунт замерзший, не осыпается, паводка нет, дождей нет. Водоснабжение в городе на время работы будет нормальное.

Также в планах на следующий год – замена трубы 1882 года на ул. Горького, от Соборной до Чкалова.

- Станислав Петрович, как вам удается сохранять высокую рентабельность при самых низких в области тарифах для населения?

- «Водоканал» оказывает различного рода услуги, у нас работают две инвестиционные программы, оптимизированы внутренние и внешние расходы на предприятии, внедрены передовые ресурсо- и энергосберегающие технологии, и мы вкладываем деньги только в те мероприятия и технологии, которые приносят нам экономию средств. Например, линию отремонтировали – утечки пропали, соответственно, затраты уменьшились. В прошлом году мы увеличили прибыль нашего предприятия по отношению к предыдущему году на 213%.

Беседовала Екатерина Дзюба