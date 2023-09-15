Дом культуры зажигает огни!
День открытых дверей в Гатчинском городском Доме культуры дал старт новому творческому сезону. Радостные встречи, яркие концертные номера – «Дом культуры зажигает огни».
День открытых дверей –традиционный формат мероприятия, куда приглашают всех желающих познакомиться с коллективами. Но, что касается Гатчинского ДК, двери этого учреждения культуры гостеприимно открыты не один день в году, а всегда. Гатчинский Дом культуры хорошо известен своей массовой творческой работой. Ни один праздник или концерт в городе не проходит без его участия. Коллективы ежегодно доказывают свое мастерство на конкурсах межрегионального и даже международного уровня.
Но именно в этот день любой желающий мог узнать сразу обо всех направлениях деятельности ДК, выбрать, что ему по душе – заниматься вокалом или танцевать, играть на музыкальном инструменте или рисовать и записаться в коллектив. Причем, выбрать можно было и для своих детей, и для себя. Ведь начать заниматься танцами или пением никогда не поздно, участвовать в творчестве могут люди любого возраста.
Концерт-презентация в этом году был посвящен Году педагога и наставника. Со сцены звучали слова благодарности всем, кто развивает таланты - руководителям коллективов и «главному наставнику ДК», директору Сергею Александровичу Фиксу.
Народные и бальные танцы, музыкальные коллективы, хоры, художественная студия, цирковая труппа – в Доме культуры представлены практически все грани творчества.
Яркий калейдоскоп творческих номеров пронесся фейерверком: и часовой концерт показался мгновением. Зрители, будущие звездочки и их родители аплодировали, не жалея ладошек.
По традиции, в фойе для детей была организована игровая программа и выставка работ изостудии, а после показательных выступлений здесь же состоялось прямое общение с руководителями коллективов. Вопросов было много. Представители коллективов с удовольствием рассказывали о процессе обучения и организации занятий. Желающих записаться было немало.
Подробная информация о коллективах размещена на сайте Дома культуры - http://gtndk.org/blog.html
Вопросы можно задавать по телефону 8-81371-21721 или в группе ВКонтакте – vk.com/gtndk
Адрес Гатчинского Дома культуры: Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 1.
Набор в студии продолжается! Добро пожаловать!
Коллективы Гатчинского ДК приглашают!
1. Народный самодеятельный коллектив «Женский академический хор «АКВАРЕЛЬ».
Хормейстер — Городилова Ирина Владимировна
Аккомпаниатор-концертмейстер —Сафарян Алвард Артуровна
2. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «ГАТЧАНКА»
Хормейстер — Коваленко Александр Николаевич
Аккомпаниатор-концертмейстер — Шалашов Пётр Николаевич
3. Народный самодеятельный коллектив «ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ»
Хормейстер — Виноградова Юлия Александровна
Аккомпаниатор-концертмейстер — Козлов Владимир Сергеевич
4. Народный самодеятельный коллектив «Цирк «ГРОТЕСК»
Руководитель — Чумак Вера Сергеевна
Балетмейстер-постановщик — Ткаченко Наталья Николаевна
Тренер — Курбатова Екатерина Владимировна
5. Народный самодеятельный коллектив «СТУДИЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ»
Руководитель — Сергеева Алина Сергеевна
Аккомпаниатор-концертмейстер — Хабалаев Виталий Витальевич
6. Народный самодеятельный коллектив «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА»
Хормейстер — Левицкая Софья Гдальевна
Аккомпаниатор-концертмейстер — Веселова Елена Михайловна
7. Народный самодеятельный коллектив «ИЗОстудия»
Руководитель – Емашов Вадим Викторович
8. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров «ПЕРЕЗВОН»
Дирижёр — Сухляева Ольга Леонидовна
Аккомпаниатор-концертмейстер — Веселов Виталий Николаевич
9. Образцовый самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «КОЛЯДЫ»
Дирижёр — Зинина Ксения Олеговна
Аккомпаниатор-концертмейстер — Зинин Михаил Константинович
10. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль бального танца «ПАРТИТА»
Руководитель — Муругов Александр Владимирович
Балетмейстер-постановщик — Леонова Наталия Эдуардовна
11. Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивный клуб «ЭЛЬДОРАДО»
Руководитель — Седова Наталья Николаевна
Балетмейстер-постановщик — Архипкин Константин Владимирович
12. Вокально-эстрадная студия «ФОРТИССИМО»
Руководитель — Полухина Виктория Андреевна
13. Вокально-эстрадная студия «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
Руководитель — Линник Лилия Николаевна
14. Хореографическая студия «СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО»
Руководитель — Егорова Ирина Анатольевна
15. Фольк-шоу группа «ЛАЗУРИЦА»
Руководитель — Одарченко Юлия Юрьевна
16. Детская студия народного пения «СОЛОВУШКИ»
Хормейстер — Виноградова Юлия Александровна