Дом культуры зажигает огни!

День открытых дверей –традиционный формат мероприятия, куда приглашают всех желающих познакомиться с коллективами. Но, что касается Гатчинского ДК, двери этого учреждения культуры гостеприимно открыты не один день в году, а всегда. Гатчинский Дом культуры хорошо известен своей массовой творческой работой. Ни один праздник или концерт в городе не проходит без его участия. Коллективы ежегодно доказывают свое мастерство на конкурсах межрегионального и даже международного уровня.

Но именно в этот день любой желающий мог узнать сразу обо всех направлениях деятельности ДК, выбрать, что ему по душе – заниматься вокалом или танцевать, играть на музыкальном инструменте или рисовать и записаться в коллектив. Причем, выбрать можно было и для своих детей, и для себя. Ведь начать заниматься танцами или пением никогда не поздно, участвовать в творчестве могут люди любого возраста.

Концерт-презентация в этом году был посвящен Году педагога и наставника. Со сцены звучали слова благодарности всем, кто развивает таланты - руководителям коллективов и «главному наставнику ДК», директору Сергею Александровичу Фиксу.

Народные и бальные танцы, музыкальные коллективы, хоры, художественная студия, цирковая труппа – в Доме культуры представлены практически все грани творчества.

Яркий калейдоскоп творческих номеров пронесся фейерверком: и часовой концерт показался мгновением. Зрители, будущие звездочки и их родители аплодировали, не жалея ладошек.

По традиции, в фойе для детей была организована игровая программа и выставка работ изостудии, а после показательных выступлений здесь же состоялось прямое общение с руководителями коллективов. Вопросов было много. Представители коллективов с удовольствием рассказывали о процессе обучения и организации занятий. Желающих записаться было немало.

Подробная информация о коллективах размещена на сайте Дома культуры - http://gtndk.org/blog.html

Вопросы можно задавать по телефону 8-81371-21721 или в группе ВКонтакте – vk.com/gtndk

Адрес Гатчинского Дома культуры: Ленинградская область, город Гатчина, проспект 25 Октября, дом 1.

Набор в студии продолжается! Добро пожаловать!

Коллективы Гатчинского ДК приглашают!

1. Народный самодеятельный коллектив «Женский академический хор «АКВАРЕЛЬ».

Хормейстер — Городилова Ирина Владимировна

Аккомпаниатор-концертмейстер —Сафарян Алвард Артуровна

2. Народный самодеятельный коллектив «Хор русской песни «ГАТЧАНКА»

Хормейстер — Коваленко Александр Николаевич

Аккомпаниатор-концертмейстер — Шалашов Пётр Николаевич

3. Народный самодеятельный коллектив «ХОР РУССКОЙ ПЕСНИ»

Хормейстер — Виноградова Юлия Александровна

Аккомпаниатор-концертмейстер — Козлов Владимир Сергеевич

4. Народный самодеятельный коллектив «Цирк «ГРОТЕСК»

Руководитель — Чумак Вера Сергеевна

Балетмейстер-постановщик — Ткаченко Наталья Николаевна

Тренер — Курбатова Екатерина Владимировна

5. Народный самодеятельный коллектив «СТУДИЯ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ»

Руководитель — Сергеева Алина Сергеевна

Аккомпаниатор-концертмейстер — Хабалаев Виталий Витальевич

6. Народный самодеятельный коллектив «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХОР ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА»

Хормейстер — Левицкая Софья Гдальевна

Аккомпаниатор-концертмейстер — Веселова Елена Михайловна

7. Народный самодеятельный коллектив «ИЗОстудия»

Руководитель – Емашов Вадим Викторович

8. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль гусляров «ПЕРЕЗВОН»

Дирижёр — Сухляева Ольга Леонидовна

Аккомпаниатор-концертмейстер — Веселов Виталий Николаевич

9. Образцовый самодеятельный коллектив «Фольклорный ансамбль «КОЛЯДЫ»

Дирижёр — Зинина Ксения Олеговна

Аккомпаниатор-концертмейстер — Зинин Михаил Константинович

10. Образцовый самодеятельный коллектив «Ансамбль бального танца «ПАРТИТА»

Руководитель — Муругов Александр Владимирович

Балетмейстер-постановщик — Леонова Наталия Эдуардовна

11. Образцовый самодеятельный коллектив «Танцевально-спортивный клуб «ЭЛЬДОРАДО»

Руководитель — Седова Наталья Николаевна

Балетмейстер-постановщик — Архипкин Константин Владимирович

12. Вокально-эстрадная студия «ФОРТИССИМО»

Руководитель — Полухина Виктория Андреевна

13. Вокально-эстрадная студия «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»

Руководитель — Линник Лилия Николаевна

14. Хореографическая студия «СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО»

Руководитель — Егорова Ирина Анатольевна

15. Фольк-шоу группа «ЛАЗУРИЦА»

Руководитель — Одарченко Юлия Юрьевна

16. Детская студия народного пения «СОЛОВУШКИ»

Хормейстер — Виноградова Юлия Александровна