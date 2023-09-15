Гатчина помнит: 82 года с начала немецко-фашистской оккупации

13 сентября – скорбная дата в истории Гатчины. В этот день 82 года назад город оккупировали фашистские захватчики, отряд Андрея Семеновича Григорина принял свой последний бой. Бесстрашные бойцы из группы прикрытия сражались до тех пор, пока из города не ушли все советские подразделения. Сегодня именем Андрея Григорина названа одна из улиц Гатчины…

За годы оккупации в Гатчине погибло порядка 36 тысяч мирных жителей и 80 тысяч военнопленных. Сложно представить, какие ужасы военного террора вынесли гатчинцы. Но люди не хотели сдаваться и оказывали героическое сопротивление. Сегодня Гатчина, освобожденная от чужеземного ига, сохраняет память о тех, кто бесстрашно вел борьбу за Родину и за свой город – память о героях гатчинского подпольного движения.

…13 сентября в Гатчине у стелы «Город воинской славы» на траурный митинг, посвященный дню начала оккупации города в 1941 году, собрались жители Гатчины – ветераны, школьники, кадеты, сотрудники администрации, учреждений и организаций, депутаты. К собравшимся обратились заместитель председателя гатчинского совета депутатов Александр Федоров, капитан 1 ранга, председатель комитета офицеров запаса и в отставке Гатчины и района Виктор Иванов, глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим.

В своем выступлении Людмила Николаевна напомнила, что и в наши дни российским героям приходится отстаивать независимость нашей Родины:

- Сегодня наши молитвы – за всех, для кого Родина – это смысл жизни. В очередной раз перелистывая историю нашей страны, великой Победы и города Гатчины, хочется просто помолчать и вспомнить всех, кому мы обязаны своей жизнью.

Память погибших почтили минутой молчания.

Клирик Павловского кафедрального собора, протоиерей Константин Трофимов совершил краткий молебен в память павших в годы Великой Отечественной войны.

На митинге также выступили представители молодого поколения: член молодёжного актива Гатчинского дворца молодёжи Екатерина Арнаутова, ученики 6 класса Гатчинской гимназии им. Ушинского – ребята прочитали стихотворение «Защитникам Отечества родного». Все участники митинга возложили цветы к подножию монумента.

Андрей Соколов