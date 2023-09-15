Коллективные выставки Гатчинского товарищества художников давно уже стали прекрасной традицией, позволяющей показать результаты творчества и подвести его промежуточные итоги. Такие вернисажи пользуются большой популярностью у зрителей, ведь каждый из них может найти здесь работу, вызвавшую у него особенные чувства.

Открытие новой экспозиции «Гатчине посвящается» прошло в теплой, дружеской атмосфере. На вернисаже собрались ценители искусства, друзья художников. На этот раз в числе участников выставки – Г. Садомовский, И. Радюкевич, Н. Тимофеева, Б. Исмаилов, Ю. Чудновский, Н. Дёмина, В. Третьяк, А. Миркушова, А. Швецова, Д. Швецов, М. Фролова, А. Артюх. Помимо уже хорошо знакомых гатчинской публике авторов, на выставке появились и новые имена, которые только предстоит оценить и открыть. Свои работы на суд зрителей представили Л. Аллахвердян и И. Кузьменко. На последующем после вернисажа собрании эти художники были приняты в кандидаты в члены ГТХ.

Также на собрании Товарищества отметили поощряющими грамотами наиболее активных членов творческого объединения, подвели итоги выставочной деятельности и наметили планы на будущее. Музыкальный подарок собравшимся приготовил художник, музыкант и поэт Иван Радюкевич, исполнив на фортепиано свой «Осенний вальс».

С 1 октября в Гатчинском городском Доме культуры ожидается новая выставка Гатчинского Товарищества Художников (живопись, графика, декоративно-прикладное творчество) — на свободную тему.

Юлия Лысанюк