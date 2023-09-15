«Перерыв на кино» - в Гатчине

Благотворительный показ организован в рамках десятого Всероссийского кинофестиваля военно-исторических фильмов, посвященного скорбной дате - 82-й годовщине начала блокады Ленинграда.

- Отмечая скорбную дату, мы вспоминаем всех, кто тогда жил в городе, трудился, сопротивлялся. Это мероприятие очень важно для патриотического воспитания молодежи. В программу входят четыре короткометражки – два документальных фильма, один игровой и один анимационный. Зрителей собралось много, так как мы плотно работаем со школами, и программа кинопоказа рассчитана на 45 минут, как школьный урок. Возраст ребят не ограничен. Но в зале не только школьники, но и представители совета ветеранов Гатчинского района, родители с детьми. Ребята приходят к нам с удовольствием – им интересно смотреть фильмы про фронтовиков, про блокаду, видеть и слышать очевидцев событий военного времени, - рассказала методист по составлению кинопрограмм киноконцертного зала «Победа» Асия Хабибрахманова.

На экране ККЗ «Победа» зрители просмотрели анимационный фильм «Корочка хлеба» об истории одной ленинградской девочки, художественную картину «Блокадные рецепты» о рационе жителей блокадного Ленинграда, а также документальные ленты - «Детство в блокаде» и «Секретарь военного времени» о непосредственных свидетельницах блокады Ленинграда.

Цель акции - напомнить зрителям о трагедии войны и о тех, благодаря кому эти страшные события они сегодня наблюдают только на экране. Организатором выступил фонд «Мост поколений» с использованием грантов, предоставленных Фондом президентских грантов и «Движением Первых».

Татьяна Можаева