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Где отключат свет 18 сентября в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

18.09.2023 с 09:00 до 18:00

Кобринское сп:

Суйда (частично), очистные сооружения          

п. Высоколючевой 