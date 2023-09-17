Где отключат свет 18 сентября в Гатчинском районе

Пару недель назад в редакции газеты «Гатчинская правда» состоялась необычная презентация. На этот раз гатчинский краевед Андрей Бурлаков пред-ставлял не свою новую книгу, а человека, который, несмотря на свой юный возраст, уже всерьёз занимается краеведением. Никите сейчас примерно столько же лет, сколько было юному Андрею Бурлакову, когда он начинал заниматься краеведением — около двадцати. Андрей Вячеславович представляет Никиту с плохо скрываемым удовольствием и с откровенной надеждой.