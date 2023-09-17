Где отключат свет 18 сентября в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 18 сентября 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
18.09.2023 с 09:00 до 18:00
Кобринское сп:
Суйда (частично), очистные сооружения
п. Высоколючевой
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