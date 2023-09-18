Капитальный ремонт автодороги на ул. Кустова начался в середине июля. С учетом внеплановых работ, с которыми пришлось столкнуться подрядчику (проблемные сети, колодцы, дополнительное благоустройство), работа идет по графику. Как подчеркнула Людмила Нещадим, подрядчик – ООО «Барс» – контактирует с жителями, все действия согласовываются, возникающие вопросы обсуждаются. В процессе ремонта была решена наболевшая проблема отвода воды.

На Аэродроме глава администрации осмотрела тротуары на ул. Сандалова и Диагональной, которую планируется сделать пешеходной после того, как будет замкнут по периметру бульвар Авиаторов с ул. Красных Военлетов.

- Конкурсные процедуры на разработку проектно-сметной документации объявлены, в этом году будет заключен муниципальный контракт и – при благоприятном развитии событий – в 2025 году мы можем выйти на строительство этих двух улиц, которые во многом оптимизируют схему дорожного движения на Аэродроме, – отметила Людмила Нещадим.

Подходит к концу благоустройство большого двора у дома № 56 по проспекту 25 Октября. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» национального проекта «Жилье и городская среда». Глава администрации вместе с сотрудниками профильных комитетов осмотрела ход работ. Уже вымощены пешеходные дорожки, установлено игровое оборудование на детской площадке, вскоре здесь появится резиновое покрытие. Подрядчик занимается асфальтированием проезжей части, обустройством парковки и контейнерной площадки – будут установлены баки закрытого типа.

- Традиционно, когда мы начинаем благоустройство территорий, у жителей возникают вопросы, замечания и просьбы. В частности, жильцы дома № 56 попросили продлить асфальтирование участка за домом, построить тротуар. И у нас есть понимание, как решать эти вновь возникающие задачи, – заметила Людмила Николаевна. – Я очень благодарна гатчинцам за их активность, мы находимся в постоянном диалоге, в городе много вопросов, которые требуют внимания, и мы будем поэтапно их решать.



