Гатчинский «Спартак» выходит на финишную прямую
В ходе рабочего объезда города Гатчины 15 сентября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим побывала на стадионе «Спартак».
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Посещение стадиона «Спартак» оставило у главы администрации благоприятное впечатление. Процесс реконструкции находится под особым контролем, и уже виден свет в конце тоннеля:
- Радует, что подрядчик все-таки увеличивает количество рабочих на этом объекте, работы движутся к завершению. Сейчас строители устраняют замечания, которые возникли на определенном этапе. Мы все с нетерпением ждем ввода стадиона в эксплуатацию, – призналась Людмила Николаевна.
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