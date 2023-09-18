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Гатчинский «Спартак» выходит на финишную прямую

В ходе рабочего объезда города Гатчины 15 сентября глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим побывала на стадионе «Спартак».

Рубрики:  Городская среда

Посещение стадиона «Спартак» оставило у главы администрации благоприятное впечатление. Процесс реконструкции находится под особым контролем, и уже виден свет в конце тоннеля:

- Радует, что подрядчик все-таки увеличивает количество рабочих на этом объекте, работы движутся к завершению. Сейчас строители устраняют замечания, которые возникли на определенном этапе. Мы все с нетерпением ждем ввода стадиона в эксплуатацию, – призналась Людмила Николаевна.