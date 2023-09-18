В мир искусства - с Центром творчества юных

Центр творчества юных давно уже стал вторым домом для местных талантов, дав многим своим воспитанникам путевку во взрослую жизнь. Здесь работают настоящие профессионалы, которые помогают детям раскрыть свой творческий потенциал.

Двери в Страну творчества и фантазии открыты!

Каждый год в начале сентября в ЦТЮ с нетерпением ждут детей, подготовив для них яркий и незабываемый приём. Вот и на этот раз юных гатчинцев встречали перед входом в ЦТЮ живые «символы творчества» - клоуны, бабочки и другие сказочные персонажи.

После веселой игровой программы детей пригласили в фойе, где их уже ждали педагоги всех творческих студий ЦТЮ. Родители вместе с детьми разбирались в разнообразных творческих направлениях ЦТЮ, общались с педагогами, записывались в студии и уточняли расписание.

В новом творческом сезоне Центр творчества юных, как всегда, предлагает самые разнообразные направления для детской самореализации. В ЦТЮ трудятся вокальные, танцевальные, музыкальные студии, цирковой коллектив, театральные студии, изостудии и студии декоративно-прикладного творчества. Здесь занимаются ранним развитием детей и патриотическим воспитанием.

Как считает директор Центра творчества юных Надежда Корбут, творчество имеет огромное значение в развитии детей. Оно помогает им выражать свои эмоции, развивать воображение, раскрывать свой потенциал.

- Все, что было заложено в детстве, обязательно вернется когда-нибудь к человеку и обязательно пригодится ему в жизни, - уверена Надежда Владимировна. - А если даже не вернется в полном объеме, то у него уже навсегда останется выработанное в ранние годы восприятие мира. Человек, который прикоснулся к миру творчества, умеет видеть красоту, слышать её. Само по себе это редко появляется, чаще всего это прививается в детстве. Это крупинки будущей личности. Человеку легче живется, когда он умеет видеть прекрасное.

Творческие направления ЦТЮ

Независимо от возраста и уровня подготовки, каждый сможет найти в ЦТЮ подходящую студию, чтобы заняться творчеством. Здесь работают 22 детских коллектива, семь молодежных и девять взрослых.

На бесплатной основе:

Направление «Театр»: Театр костюма «Катюша» (с 12 лет), театральная студия «Сказка» (с 4 лет), синтез-студия театрального творчества «УильяМЫ» (с 14 лет).

Направление «Вокал»: вокальная студия «Солнечный остров» (с 7 до 12 лет), студия по вокалу «Vocalissimo-Belisimo» (с 9 лет), молодежная капелла «Гармония» (с 16 лет), вокальный ансамбль «Esfero (с 14 лет), ансамбль русской песни «Горница» (с 18 лет).

Направление ДПИ, ИЗО: студия декоративно-прикладного творчества «Рукодельница» (с 8 лет), студия ручного ткачества и войлоковаляния «Наденька» (с 8 лет), студия художественной росписи по ткани «Волшебные краски» (с 4до 6 лет, с 18 лет), студия ИЗО «Рябинка» (с 7 до 14 лет).

Направление «Хореография»: ансамбль бального танца «Жемчужина» (с 6 лет), хореографическая студия «Колибри» (с 7 до 12 лет), хореографическая студия «Коппелия» (с 7 лет), студия современного танца «Фанаты фанка» (с 11 и с 18 лет).

Оригинальный жанр: цирковая студия «Радуга» (с 6 лет)

Патриотическое направление: военно-патриотический клуб «Отчий край», группы почетного караула.

На платной основе:

Студия «Чтение и математика» (раннее развитие, с 4 до 6 лет)

Студия творческого развития «Чудо-остров» (с 3 до 6 лет)

Дошкольная хоровая студия «Гармония (хоровой академический вокал, с 4 до 6 лет)

Студия танца «Родник» (современный танец, с 5 до 12 лет)

Студия «Основы ИЗО и лепки» (с 3 до 6 лет)

Студия обучения игре на гитаре «Флажолет» (с 9 лет, с 18 лет)

Студия ДПТ «Рукодельница (с 18 лет)

ТО «Бисерная мастерская» (с 18 лет)

22 сентября в Центре творчества юных состоится традиционный концерт, посвященный открытию нового творческого сезона. В рамках концерта свои достижения продемонстрируют многие студии ЦТЮ.

Классическая музыка — детям!

В этом году Центр творчества юных порадовал гатчинцев отличной новостью. Гатчинская филармония, которая является структурным подразделением ЦТЮ, возобновляет абонементные концерты. Первый музыкальный абонемент посвящён детям!

Детский абонемент включает в себя семь концертов «Путешествие в волшебный мир Музыки» (с сентября по май). В рамках абонемента дети и взрослые в легкой интерактивной форме будут знакомиться с сольным звучанием инструментов симфонического и русского народного оркестров. Также детей ждут небольшие приятные сюрпризы.

Билеты на концерт и абонемент можно приобрести в кассе ЦТЮ. Вход детям до 5 лет — бесплатный. Стоимость посещения одного концерта для взрослых и детей старше 6 лет - 400 рублей. Стоимость абонемента (семь концертов) - 2100 рублей.

Справки по телефонам: 8(81371) 9-52-43; 8 (81371) 3-55-84.

Юлия Лысанюк