Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

13-й детсад отметил 227-летие Гатчины

Детский сад № 13 отметил день города Гатчины.

Рубрики:  Общество

Все группы садика приняли участие в праздничном мероприятии. В сопровождении российского гимна государственный флаг подняли молодой специалист – воспитатель Юлия Полторацкая и воспитанники подготовительной группы «Пчелка» Руфат Байтемиров и Арина Назарова.

Руководили праздником император Павел I со своей императрицей – в исполнении лауреата конкурса «Воспитатель года-2023», инструктора по физкультуре Алексея Половнева и учителя-логопеда Ирины Терещенко.

Дети прочитали стихи про родной город и прошли торжественным маршем под гимн Гатчины в исполнении Динара Байтемирова. Вместе с педагогами ребята возложили цветы к гербу Гатчины на территории садика.