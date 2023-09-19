13-й детсад отметил 227-летие Гатчины
Детский сад № 13 отметил день города Гатчины.
Рубрики: Общество
Все группы садика приняли участие в праздничном мероприятии. В сопровождении российского гимна государственный флаг подняли молодой специалист – воспитатель Юлия Полторацкая и воспитанники подготовительной группы «Пчелка» Руфат Байтемиров и Арина Назарова.
Руководили праздником император Павел I со своей императрицей – в исполнении лауреата конкурса «Воспитатель года-2023», инструктора по физкультуре Алексея Половнева и учителя-логопеда Ирины Терещенко.
Дети прочитали стихи про родной город и прошли торжественным маршем под гимн Гатчины в исполнении Динара Байтемирова. Вместе с педагогами ребята возложили цветы к гербу Гатчины на территории садика.
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