Гатчинские гимнастки - победительницы первенства СЗФО
В Великом Новгороде с 11 по 14 сентября прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. В нем приняли участие гимнастки из Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Новгородской областей и республики Карелия.
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В состав команды Ленинградской области вошли воспитанницы Гатчинской спортивной школы №1: Злата Осокина, Анастасия Дмитриева, Станислава Левина, Злата Амосова, Алена Ветрова и Маргарита Захарова. Спортсменки продемонстрировали свое мастерство в вольных упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне.
Основных соперников - сборные Новгородской и Вологодской областей гимнастки из Ленинградской области опередили с большим отрывом в шесть баллов.
В ближайшее время гатчинские спортсменки отправятся в Пензу на Первенство России.
Спасибо тренерам, подготовившим победителей. Это Марина Александровна Стяжкина, Евгений Михайлович Дмитриев, Тамара Федоровна Бояринцева и Елизавета Вадимовна Алексеева.
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