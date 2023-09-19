Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Гатчинские гимнастки - победительницы первенства СЗФО

В Великом Новгороде с 11 по 14 сентября прошло Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике. В нем приняли участие гимнастки из Архангельской, Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Новгородской областей и республики Карелия.

Рубрики:  Спорт

В состав команды Ленинградской области вошли воспитанницы Гатчинской спортивной школы №1: Злата Осокина, Анастасия Дмитриева, Станислава Левина, Злата Амосова, Алена Ветрова и Маргарита Захарова. Спортсменки продемонстрировали свое мастерство в вольных упражнениях, опорном прыжке, на брусьях и бревне.

Основных соперников - сборные Новгородской и Вологодской областей гимнастки из Ленинградской области опередили с большим отрывом в шесть баллов.

В ближайшее время гатчинские спортсменки отправятся в Пензу на Первенство России.

Спасибо тренерам, подготовившим победителей. Это Марина Александровна Стяжкина, Евгений Михайлович Дмитриев, Тамара Федоровна Бояринцева и Елизавета Вадимовна Алексеева.