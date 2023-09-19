О блокаде – глазами детей

В экспозиции 20 работ юных художников со всей России. Среди них две принадлежат участницам из Ленинградской области: «Переправа на Неве» Надежды Лагутиной из Кировского района и «Что такое война?» Любови Стригачевой из Всеволожска.

«Через свою душу, сердце, свое восприятие истории участники показали, как они это воспринимают. Очень трогательные, откровенные, открытые, пронзительные работы. Когда смотришь их, передается тот нерв блокады, который был в те годы, героизм жителей Ленинграда и наших советских солдат. Хочу сказать слова благодарности всем участникам конкурса, только от Ленинградской области их было около тысячи», — поделился Александр Дрозденко.

Конкурс и выставка проходят по поручению председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Впервые работы победителей первых двух этапов конкурса рисунков были показаны в Совете Федерации в апреле 2023 года.

Всего на конкурс поступило более 45 тысяч детских рисунков из 61 субъекта России.

Из Дома правительства Ленинградской области экспозиция отправится в Дома культуры Шлиссельбурга, Мги и Синявино, Волховский ДК «Железнодорожник» и Всеволожский культурно-досуговый центр «Южный», Сиверскую школу искусств имени Шварца и Сосновоборскую школу искусств имени Кипренского и другие учреждения.