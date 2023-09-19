В Гатчинском районе возбуждено уголовное дело из-за халатности чиновников

По поручению руководителя следственного управления СК России по Ленинградской области Сергея Тихоновича Сазина следственным отделом по городу Гатчине незамедлительно организована доследственная проверка.

Для организации работы на место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, которой произведен осмотр здания, опрошены жильцы, запрошены документы.

По результатам личного приема руководителем следственного управления и доследственной проверки следственным отделом по городу Гатчине возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следствием установлено, что в указанном доме зарегистрировано 9 жильцов. Несмотря на неоднократные (с 2017 года) обращения жильцов указанного дома в администрацию района по вопросам признания дома аварийным, указанное решение принято только в марте 2023 года. Ремонтные или восстановительные работы администрацией Гатчинского района Ленинградской области не проводились. Кроме того, сотрудниками администрации не приняты меры по расселению граждан из дома, который не предназначен для проживания. В результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей существенно нарушены права и законные интересы граждан.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему.

По информации СУ СК по Ленинградской области