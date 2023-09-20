21 сентября в Гатчине отключат холодную воду
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет об отключении холодной воды в районе Хохлово поле в Гатчине 21 сентября в четверг, с 9 утра.
Рубрики: ЖКХ
В связи с производством работ на водопроводе 21.09.2023г. с 09.00 до окончания будет прекращено холодное водоснабжение по следующим адресам в Гатчине:
- ул. Хохлова 1, 2(ЗАГС), 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9 (дет. поликлиника) 9А (ОВОП), 11 (маг.5) 13, 15, 17, 19, 23А, 25, 31
- ул. Крупской, 1А,
- пр. 25 Октября, 10 (стадион),12 (Банк),14, 14А (СтомаМедСервис), 16 (музей, в\школа, нач. школа)
- переулок Солнечный, д.3
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