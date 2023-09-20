Все районы, в которых активно развивается данный вид спорта, делегировали свои команды. Это Всеволожский, Гатчинский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы и Сосновоборский городской округ.

Состязания прошли при большом преимуществе гатчинских теннисистов. В пяти проводящихся разрядах все первые места достались спортсменам Гатчинского района из ЦПСР «НИКА».

В отсутствии безоговорочного лидера среди мужчин, второй ракетки России Максима Гребнева из Сиверского, находящегося на тренировочных сборах, победу одержал его товарищ по команде Семен Мелкуев. Бронза – у Александра Савельева.

У женщин статус самой высокорейтинговой спортсменки подтвердила Анастасия Колиш. Второе место – Дарья Михайлова, третье – Анастасия Комова и Екатерина Волненко.

В мужских парах первенствовали Семен Мелкуев и Александр Савельев. Бронза – Михаил Снетков и Владимир Попов.

В женских парах 1 место - Екатерина Волненко и Дарья Михайлова, 2 место – Анастасия Колиш и Анастасия Комова, 3 место – Маргарита Михайлова / Валерия Сафина и Зинаида Москалева/ Ксения Дрожжина.

В смешанном парном разряде победу праздновали Семен Мелкуев и Дарья Михайлова, 2 место – Александр Савельев и Анастасия Комова, 3 место – Михаил Снетков/ Екатерина Волненко и Владимир Юсупов/ Маргарита Михайлова (Всеволожск/Сиверский).

Итоговый медальный зачет выглядит так: Гатчинский район – 8 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей; у Всеволожского района – 3 серебряных, 2 бронзовых; у Подпорожского – 2 бронзовых награды.

Информация и фото: ЦПСР «Ника»