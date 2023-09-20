Осенняя ярмарка в Гатчине начнет работу 21 сентября

С 21 по 23 сентября ярмарка будет работать с 9 до 19 часов; 24 сентября - с 9 до 16 часов. Посетителей ярмарки порадуют свежие фрукты и овощи, молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, специи, мед, саженцы и многое другое.

В субботу, 23 сентября, в 12 часов на ярмарке пройдет «Праздник урожая». В программе – концертная программа с участием творческих коллективов Гатчинского района, развлечения для всей семьи – мастер- классы и открытый плэнер. Будет оформлена осенняя фотозона.

Вход свободный.