Осенняя ярмарка в Гатчине начнет работу 21 сентября
С 21 по 24 сентября в Гатчине пройдет традиционная Осенняя ярмарка, а 23 сентября ее гостей ждет «Праздник урожая». В этом году ярмарка пройдет по новому адресу – на бульваре 47 регион (Гатчина, ул. Рощинская).
Рубрики: Общество
С 21 по 23 сентября ярмарка будет работать с 9 до 19 часов; 24 сентября - с 9 до 16 часов. Посетителей ярмарки порадуют свежие фрукты и овощи, молочная продукция, колбасные и кондитерские изделия, специи, мед, саженцы и многое другое.
В субботу, 23 сентября, в 12 часов на ярмарке пройдет «Праздник урожая». В программе – концертная программа с участием творческих коллективов Гатчинского района, развлечения для всей семьи – мастер- классы и открытый плэнер. Будет оформлена осенняя фотозона.
Вход свободный.
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