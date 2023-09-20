Смертельное ДТП под Гатчиной
Сегодня под Гатчиной произошло ДТП - от сильного ветра дерево рухнуло перед проезжавшей мимо машиной. Водитель погиб.
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20 сентября в 10:50 на 2 км автодороги «подъезд 2 к г. Гатчина», сорокалетний водитель, управляя автомобилем «Тойота», не справился с управлением и совершил наезд на упавшее перед ним дерево.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия.
По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фото Геннадия Панёва
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