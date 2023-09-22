Гатчинская «Жемчужина» покорила Смоленск

Лучшие хореографические и вокальные коллективы двух стран соревновались в различных направлениях искусства. Для делегаций были проведены мастер-классы по журналистике и креативным видам творчества.

Участники фестиваля почтили память воинов, павших во время Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.