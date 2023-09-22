Гатчинская «Жемчужина» покорила Смоленск
С 5 по 9 сентября в Смоленске прошел XVI Международный фестиваль «Молодежь - за Союзное государство», в котором принял участие образцовый самодеятельный коллектив ансамбль бального танца «Жемчужина» из Гатчины.
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Лучшие хореографические и вокальные коллективы двух стран соревновались в различных направлениях искусства. Для делегаций были проведены мастер-классы по журналистике и креативным видам творчества.
Участники фестиваля почтили память воинов, павших во время Великой Отечественной войны, возложив цветы к Вечному огню.
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