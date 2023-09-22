По словам Галины Мельник, в 2022 году была разработана программа поддержки отделений почтовой связи, направленная на реконструкцию сельской почты. Программа рассчитана на четыре года и финансируется правительством РФ. В 2022 году в Гатчинском районе было реконструировано четыре отделения почты: в Малом Верево, Лукашах, Елизаветино и Лампово. В этом году ремонтируется еще четыре: в Рождествено, Кобрино, Белогорке и Больших Колпанах. Формируется перечень на 2024 год.

Также в следующем году начнется реконструкция отделений связи, расположенных в деревянных зданиях. Эта новая программа заключается в том, что здание либо сносится, и на его месте возводится новое, либо почта получает участок земли, где строит быстровозводимую конструкцию со всеми условиями, включая пожарную сигнализацию и видеонаблюдение.

В этом году правительство Ленинградской области и Почта России заключили соглашение о реализации программы, направленной на поддержание сельских отделений связи. В рамках этой программы в 2023 году отремонтированы отделения в Войсковицах и Пудости.

Как рассказала Галина Владимировна, для увеличения доходов в 2023 году почта начала сотрудничать с маркетплейсом «Озон». В связи с этим почтовые отделения в Гатчине, Коммунаре, Тайцах, Дружной Горке и Вырице перешли на 7-дневный режим работы. Увеличен штат сотрудников – почта укомплектовывает данные отделения связи.

Однако, как призналась Галина Мельник, на сегодняшний день в отделениях связи Гатчинского района наблюдается серьезный кадровый дефицит:

- 2023 год для нас оказался наиболее сложным. В 10-ти отделениях связи, 9 из которых находятся в сельской местности, нет руководителя. Открыты 20 вакансий оператора почтовой службы – в городе и на селе. С 1 сентября в нескольких отделениях связи на 30%, в среднем, увеличены оклады сотрудникам – начальникам, операторам, почтальонам: в Гатчине, Коммунаре, Тайцах и близлежащих населенных пунктах – в Новом Свете, Больших Колпанах, Малом Верево, в Пудости и Пудомягах. Но пока что почта находится в тяжелой кадровой ситуации и активном поиске сотрудников.