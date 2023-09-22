Куда пойти в выходные в Гатчине

Экозоофестиваль Koshki-ФЕСТ пройдет в субботу, 23 сентября, с 12 до 15 часов в Сиреневом сквере Гатчины (ул. Достоевского, 2).

Фестиваль организует приют для животных «Альтера Вита» из п. Вырица при поддержке экологического движения «Раздельный Сбор Гатчина и Гатчинского Дворца молодежи.

Вас ждут:

- экологическая акция "Благотворительный сбор вторсырья" (можно сдать макулатуру, пэт-бутылки (1), пнд (2) и алюминий),

- обмен растениями "Вершки и корешки",

- разнообразные мастер-классы и игры,

- аква-грим,

- рисунки с котиками, которые потом украсят стены приюта для кошек,

- фотовыставка животных, что ищут дом, "Добросушка"

- Стол доктора Айболита - консультации ветеринарного врача по любым вопросам, связанным с содержанием ваших животных

- Акция "Подпиши открытку" - можно купить открытку с котиком, подписать и даже по желанию наклеить марку, а мы отправим ее адресату

- концерт,

- лотерея,

- благотворительный сбор кормов и вещей для приюта.

Вы узнаете о приютах и фондах для самых разных животных - кошек, собак, голубей, крыс, а также о спасательных организациях!

В субботу, 23 сентября, в 12 часов на Осенней ярмарке в Гатчине (бульвар 47 регионе на ул. Рощинской) пройдет «Праздник урожая».

В программе – концертная программа с участием творческих коллективов Гатчинского района, развлечения для всей семьи – мастер- классы и открытый плэнер. Будет оформлена осенняя фотозона.

Вход свободный.

Рок-концерт АВТОР+ "АТА": 23 сентября в 18:00 в концертном зале Центра творчества юных. Вход свободный!

Новая программа яркой гатчинской рок-группы в новом составе с новым звучанием:

- Алексей Шутилов (AVTOR) - бессменный лидер, поэт и вокалист,

- Андрей Дмитриев – гитара,

- Дмитрий Иванченков - бас-гитара,

- Вера Цветкова – клавиши,

- Игорь Мосин – ударные.

Гатчинская городская библиотека им. А.И. Куприна приглашает на новый сезон встреч вокруг театра #Библиосцена

23 сентября 13:00 театральная студия «Дверь в лето» (г. Гатчина) представит спектакль "Малыш Николя" по мотивам знаменитых детских книг Рене Госинни.

Зритель увидит забавные и трогательные истории, рассказанные французским мальчиком Николя. Николя и его компания сеют всюду на своём пути небывалый беспорядок и весёлые раздоры.

Исторический клуб Гатчинской городской библиотеки им. А.И. Куприна приглашает 23 сентября в 12.00 на свое очередное заседание, темой которого в Год педагога и наставника в России станет «Наставники великого князя Павла Петровича».

Театр-студия «За углом» (пр. 25 Октября, д. 1, Гатчинский ДК) покажет спектакли для детей и взрослых:

- 23 сентября 12.00 – «Переполох на горе Блоксберг» - детский спектакль ,

- 23 сентября 18.00 – «Небесная»,

- 24 сентября 17.00 – вечер Л. Петрушевской («Лестничная клетка», «Квартира Коломбины») - премьера театра-студии «За углом».

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, д. 18) 23 сентября, в субботу, в 14.00 состоится встреча с художником. Валерий Третьяк в рамках работы своей выставки «Неболтливое искусство» расскажет о своем творчестве и продемонстрирует мастерство живописца на мастер-классе. Вход на выставку и мастер-класс - по входному билету в музей

Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца (п. Сиверский, ул. Пушкинская, 4а, телефон: +7 (921) 590-57-78) приглашает:

23 сентября 15.30 - «Две жизни - музыка одна»: концерт-посвящение Исааку Шварцу и Булату Окуджаве. Исполнители: Светлана ЗАХАРОВА (вокал), Игорь ШУМАЕВ (вокал), Дина КАМИНСКАЯ (фортепиано), Елизавета КАГАН (труба). Концерт в 2-х отделениях с антрактом. Стоимость 600 рублей.

Гатчинский Театр юного зрителя приглашает на спектакль для детей «Сказка о том, как чуть не съели принцессу Булочку».

24 сентября в 12:00 в концертном зале Центра творчества юных. Билеты в кассе МБУ «ЦТЮ»: 8 (81371) 9-52-43.

В музее города Гатчины (пр. 25 Октября, д. 18) 24 сентября в 15 часов состоится фортепианный концерт. Исполнитель - дипломант международных конкурсов Максим Пырков. Прозвучат сочинения Моцарта, Шуберта, Шумана, Рахманинова, Чайковского. Кроме того, Максим Пырков исполнит собственные произведения. Стоимость - по входному билету в музей.

Международная патриотическая акция «Россия — Беларусь, единая история, единое будущее!».

24 сентября в 18:00 в зале Центра творчества юных будет прекрасная возможность узнать больше о богатой истории и культуре России и Беларуси. В программе: молодёжный камерный оркестр г. Гатчины, Динар Байтемиров, Ольга Бичоль, фольк-шоу группа "Лазурица", городская школа бального танца "Олимпия", театр костюма "Катюша", ансамбль русской песни "Горница", группа «FORMAT FM». Вход свободный!