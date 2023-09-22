Зимние забавы в Приоратском парке Гатчины

Для наполнения экспозиции планируется использовать архивные материалы, а также личные фотографии, открытки, вырезки из газет, хранящиеся в семейных архивах.

- Если в ваших альбомах есть фотографии, на которых вы или ваши родители, дедушки и бабушки катаются на санках или лыжах, участвуют в соревнованиях, просто гуляют по зимнему Приоратскому парку, будем рады принять копии таких фотографий для наполнения выставки, - рассказали организаторы.

Фотографии можно направить до 9 октября по электронной почте parkilenreg@yandex.ru. По вопросам можно обращаться по телефону 881371 9-20-10.

Важно! Передавая копии ваших личных фотографий, Вы соглашаетесь с их использованием при подготовке выставки.