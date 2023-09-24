На фестивале сочеталось приятное с полезным: в ходе игр и лотерей проводился благотворительный сбор средств для приютов животных.

В программе было много разного: мастер-классы, аниматоры для детей, творческие номера, стол доктора Айболита – консультации ветеринарного врача, аквагрим.

Здесь же шел любимый гатчинцами обмен комнатными и садовыми растениями «Вершки и корешки» и раздельный сбор мусора. Принимались полиэтиленовые бутылки, пластиковые канистры, макулатура, алюминий. Средства, вырученные от сдачи вторсырья, пойдут напрямую приюту «Альтера Вита».

Дети участвовали в акции «Нарисуй котика»: все рисунки украсят стены приюта «Альтера Вита».

Организаторы разыгрывали призы от спонсоров фестиваля: корма для животных от Гатчинского комбикормового завода, билеты в соляную пещеру «МореСоль+» и другие. Партнерами фестиваля Koshki-Фест также выступила флористическая лавка из Кобрино, мастерская «Стружки», «Добросушка». Для помощи животным можно было купить брелок, сделанный из переработанных крышечек, принять участие в благотворительной акции: приобрести почтовую открытку с портретом кота или собаки.

На фестивале можно было подобрать себе питомца – кота или собаку, по фотографии, чтобы поехать и забрать потом, либо прямо на месте – взять одного из пушистых воспитанников приюта «Альтера Вита»: котики присутствовали на празднике, дожидаясь новых хозяев.

- Главная цель фестиваля – через развлекательную форму обратить внимание горожан на бездомных животных, – говорит руководитель приюта «Альтера Вита» Дарья Варламова. – Это второй по счету фестиваль Koshki-Фест. В прошлом году зоо- и экофестиваль проходил в Вырице. В этот раз праздник получился более масштабным, наши со-организаторы – Гатчинский дворец молодежи, движение «РазДельный Сбор Гатчина» тоже привлекли гатчинцев, и посетило фестиваль около двухсот человек. Люди довольно активно участвовали в благотворительности: покупали открытки, сдавали вторсырье, переводили средства приютам.

Вторая часть фестиваля прошла в зале Дворца молодежи, где состоялся розыгрыш призов благотворительной лотереи и выступления творческих коллективов Гатчинского района. О своей работе рассказывали представители кошачьего приюта «Альтера Вита», приюта для собак «Теремок», голубиного приюта «Орландо», а также члены клуба декоративного крысоводства, при котором есть фонд спасения крыс (!).

Кроме того, перед собравшимися выступил спасатель из знаменитого подразделения "КОШКИСПАС" поисково-спасательного отряда «Экстремум». Был продемонстрирован видеоролик, рассказывающий о спасении кошек, провалившихся в вентиляционные шахты, застрявших в трубах и стеклопакетах, забравшихся на дерево. Кстати, «КОШКИСПАС» спасает не только кошек, но и птиц.

Также зрители посмотрели короткометражный документальный фильм о работе спасательной команды "Легион" команда помогает животным, оказавшимся в опасности или пострадавшим от человеческой жестокости и халатности. Представитель команды лично выступить не смог – вместо фестиваля он срочно отправился на помощь попавшей в беду собаке. Мы же в ответе за тех, кого приручили, – не так ли?..

Екатерина Дзюба