Губернатор Ленинградской области поздравил Дениса Пушилина с избранием главой ДНР

«Искренне поздравляю с вступлением в должность главы республики и доверием, которое Вам оказали люди.

Ленинградцы, как и вся Россия, помогут Донбассу преодолеть трудности и вместе от души будут радоваться победе.

Желаю успехов в работе, а всем жителям ДНР — мирного неба, благополучия и счастья», — говорится в телеграмме губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, адресованной главе Донецкой Народной Республики Денису Пушилину.

Губернатор Ленинградской области также направил поздравления с избранием на посты руководителей новых регионов России главе Луганской Народной Республики Леониду Пасечнику, губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, губернатору Херсонской области Владимиру Сальдо.

В Единый день голосования в новых регионах России прошли выборы. 23 сентября на своих заседаниях вновь избранные представительные органы власти ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей избрали, в свою очередь, глав этих регионов.

Денис Пушилин избран главой Донецкой Народной Республики. Решение было принято на пленарном заседании Народного совета (парламента) региона.

Депутаты Народного совета (парламента) ЛНР на своем пленарном заседании избрали Леонида Пасечника главой Луганской Народной Республики.

Законодательное собрание Запорожской области избрало губернатором Евгения Балицкого.

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области.