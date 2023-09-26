Ленобласть собирает команду на всемирный фестиваль молодежи

Подать заявку на участие в фестивале могут желающие в возрасте от 18 до 35 лет, а также подростки от 14 до 17 лет, на официальном сайте проекта. Регистрация российской молодёжи продлится до 4 ноября.

Лучших активистов, которые представят на фестивале Ленинградскую область, выберет региональная конкурсная комиссия, в состав которой в том числе войдут представители областной администрации и комитета по молодёжной политике Ленинградской области: жюри будут оценивать портфолио потенциального участника, где должны быть отражены успехи молодого человека, эссе и видеовизитки ребят.

Всемирный фестиваль молодёжи пройдет на федеральной территории «Сириус» в Сочи по указу президента России Владимира Путина с 1 по 7 марта 2024 года. Фестиваль примет 20 тысяч молодых лидеров – 10 тысяч российских граждан и такое же количество иностранцев. Кроме основной программы, с 10 по 17 марта 2024 года, иностранные участники посетят 30 городов России, знаковые памятные места и крупные промышленные технологические предприятия.

Главная цель фестиваля – помочь выстроить связи между молодыми людьми из разных стран мира вне зависимости от национальностей и политических взглядов.

Программа фестиваля включает не только дискуссии и лекции именитых экспертов, но и выставочную программу, культурный обмен, спортивные соревнования и совместные тренировки, добровольческие акции и другие интерактивные форматы.