В Гатчину приехали руководители и заместители руководителей муниципальных органов управления образованием Республики Татарстан. Директор Гатчинской школы № 9 Нина Ковалева и педагоги рассказали про свои ключевые точки развития. Так, после реновации в школе открылось просветительское пространства «ПРО», «Кванториум», которые реализуют проекты различной образовательной направленности. Гости узнали также о преподавании инженерного дела и победах школы, ее учителей и учеников на региональных и всероссийском уровнях.

Как сообщила руководитель муниципальной методической службы Гатчинского района Виктория Гурская, визит коллег состоялся в рамках реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Система управления методической службой на региональном и федеральном уровнях».

Стажировка проходит на базе Ленинградского областного института развития образования (ЛОИРО). В понедельник, 25 сентября, в ЛОИРО с презентацией эффективных практик перед участниками стажировки выступили представители областного и районных комитетов образования. Председатель комитета образования Гатчинского района Наталья Быстрых рассказала о муниципальных проектах, которые реализуются в Гатчинском районе, об управлении методической службой и перспективах ее развития. Так, с января 2024 года в Гатчинском районе муниципальная методическая служба станет методическим центром и отдельным юридическим лицом.

В рамках стажировки на протяжении нескольких дней делегация из Татарстана посещает образовательные организации Ленинградской области.

Татьяна Можаева